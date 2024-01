V proračunu 33 milijonov evrov si želijo tri milijone dobička

Nemški prireditelji prvenstva stare celine v rokometu so z obiskom na uvodnih tekmah zadovoljni. Seveda jih je najbolj navdušila navzočnost rekordnih 53.000 gledalcev na premieri Nemčije in Švice v Düsseldorfu, toda tudi na tekmah tujih reprezentanc je bilo za uvod pestro.

Na uvodni slovenske reprezentance je bila opazna podpora kar 5000 navijačev s Ferskih otokov, glasni in številni so bili privrženci Bosne in Hercegovine v Mannheimu proti Švedski. Za prvenstvo jer bilo sicer na voljo 420.000 vstopnic, prodali so jih prek 70 odstotkov in se približali cilju o 75 odstotkih prodanih vstopnic.

Proračun rokometnega eura 2024 znaša blizu 33 milijonov evrov, dobiček, ki bi botroval dobri volji prirediteljev, pa se po podatkih iz nemških medijev suče med milijonom in tremi milijoni evrov.