V sredo lahko ose postavijo piko na i

Celje srečno do točk

Novo mesto postaja srečen kraj za rokometaše Gorenja. Tam so se predlani po dolgem času veselili, ko so osvojili pokal Slovenije. V sredo lahko v dolenjski prestolnici potrdijo četrti naslov državnih prvakov. Hud ritem jim ne pride do živega, zanesljivo so osvojili dve točki tudi v Izoli.Gorenje ni ponovilo lanske napake, ko ga je senzacionalni domači poraz proti Izoli stal tretjega mesta in nastopa v evropski ligi. Na Obali so za 11 golov premagali ribare, devetkrat je v polno zadel, in se zavihteli na prvo mesto v ligi NLB. Do konca jih čakata še dve tekmi, v sredo pri Krki in v soboto doma z Mariborom. Za osvojitev prvega naslova po letu 2013 jim zadostuje že ena zmaga, saj so boljši z medsebojnih tekem proti Trimu.Celje Pivovarna Laško bo verjetno ostalo tretje. Naslov ubrani le, če Gorenje izgubi obakrat, Trimo pa doma ne premaga Dobove. »Občutki po vsaki zmagi so super, zdaj razmišljamo samo o Novem mestu,« noče dogodkov prehitevati trenerše naprej brani odlično. »To je bila zahtevna tekma, saj se Izola bori za obstanek. Prav tako se Krka, ki je ne smemo podcenjevati,« opozarja Škofjeločan, ki je zbral deset obramb.Zadnji poraz je Gorenje v 1. SRL doživelo 16. marca v Ormožu, prav Jeruzalem pa je med velikimi zmagovalci 25. kola. Z zmago v Slovenj Gradcu si je zagotovil četrto mesto, ki še zadnje prinaša evropsko vstopnico. Koper je namreč izgubil v Dobovi. Tudi boj za obstanek je napet. Ljubljano, Krko in Izolo ločujeta le dve točki, do konca pa imajo vsi po dve tekmi.Celjani, ki so nanizali sedem naslovov, še naprej ne najdejo poti iz krize, v Mariboru so komaj rešili obe točki (25:24). Začasni trener Luka Žvižej ni bil navdušen. »Zmage moramo biti veseli, čeprav smo v drugem polčasu popustili v vseh fazah igre in Mariboru dovolili preobrat. Nekajkrat se je z obrambami izkazal naš vratar, tako da smo tekmo pripeljali do konca, kot smo si želeli, je povedal Žvižej, ki je v vratih pozdravil Filipa Ivića.«»V finišu nam je nagajala koncentracija, a se mi zdi, da smo nezasluženo izgubili,« pa je zamujeno priložnost obžaloval njegov kolega Siniša Markota, ki zapušča mariborsko klop in je eden izmed kandidatov za celjsko.– LL Grosist Slovan : Riko Ribnica 28:25 (17:13), Slovenj Gradec : Jeruzalem Ormož 34:38 (18:23), Dobova : Koper 32:29 (17:13), Urbanscape Loka : Trimo Trebnje 24:27 (11:13), Ljubljana : Krka 21:22 (8:12), Maribor Branik : Celje Pivovarna Laško 24:25 (12:17), Butan plin Izola : Gorenje Velenje 22:33 (11:19)