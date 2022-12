Vlah in Belkaeid vrnila veselje v Zlatorog

Prvi zvezdnik Aleks Vlah z 11 goli in tunizijski vratar Yassine Belkaeid s sedmimi obrambami sta v drugem polčasu poskrbela za preobrat in bila glavna junaka sladke zmage rokometašev Celja Pivovarne Laško v 8. kolu EHF lige prvakov.

Slovenski šampioni pod vodstvom trenerja Alema Toskića so v dvorani Zlatorog pred 1500 gledalci premagali norveški Elverum z 29:26 (15:13) in po šestih zaporednih porazih vpisali drugo zmago v elitnem tekmovanju. Čez teden dni bodo pivovarji, ki so na začetku sezone vzeli mero nemškemu Kielu, gostovali na Poljskem pri Kielcah.

Celje Pivovarna Laško : Elverum 29:26 (15:13) Dvorana Zlatorog, gledalcev 1350, sodnika Gubica in Milošević (Hrvaška).

Celje: Belkaied, Gaberšek; Strmljan 6, Knez, Mazej 1, Cokan, Marguč 6, Antonijević, Ivanković 1, Janc, Muhović, Žabić 1, Mlakar 1, Vlah 11 (2), Martinović 2, Suholežnik; Elverum: Imsgard, Mizera; Blomgren 6, Vidović, Hedberg 3, Hubert Larsen, Thorsen 2, Anderson 3, Awad, Borzas 3, Fingren, Grondahl 5 (1), Thorkelsson, Langaas 1, Heldal 2, Berg 1; sedemmetrovke: Celje 3 (2), Elverum 1 (1); izključitve: Celje 10, Elverum 8.

Slovenski prvak iz mesta grofov je po drugi zmagi zadržal predzadnje mesto v skupini B. Izbranci srbskega strokovnjaka Toskića so dobro odprli izjemno pomembno mednarodno tekmo, po vodstvu s 3:1 pa se jim je malce ustavilo. Po nekaterih tehničnih napakah in strelih iz neizdelanih položajev so jih Skandinavci v osmi minuti prvič na dvoboju ujeli in izenačili na 3:3, dve minuti kasneje pa so bili Celjani že v zaostanku (4:5).

Do konca polčasa se je odvijal izenačen in enakovreden boj. Ekipi sta se večji del izmenjavali v vodstvu, v končnici prvega dela tekme pa je bila malenkostno bolj preudarna domača zasedba. Po dveh golih razpoloženega Aleksa Vlaha in enega Tilna Strmljana si je v 28. minuti prvič na tekmi priigrala tri gole prednosti (15:12), na veliki odmor pa se je odpravila z vodstvom 15:13.

Yassine Belkaeid se je izkazal v vratih. FOTO: Slavko Kolar

V drugi polovici tekme se je v Zlatorogu nadaljeval ogorčen boj za vsako žogo. Sprva so bili v rahli rezultatski prednosti Celjani, v 38. minuti pa so jih severnjaki ujeli in izenačili na 18:18. Nato so Toskićevi varovanci padli v hudo krizo ter med 39. in 44. minuto tekmecem dovolili, da so naredil delni izid 4:0 in jim ušli na tri gole (19:22).

Celjski poskusi po preobratu sprva niso obrodili sadov, v 51. minuti je njihov zaostanek še vedno znašal tri gole (23:26). Med žive so se vrnili šele dve minuti kasneje, ko so po dveh verižnih izključitvah na strani Elveruma izenačili na 26:26. V prelomnih trenutkih dvoboja niso popustili, med 53. in 60. minuto je Belkaeid, ki je zamenjal Gala Gaberška namesto poškodovanega Nebojše Bojića, zaklenil vrata, po dveh golih Strmljana in enega Gala Marguča pa so si priigrali neulovljivo prednost pred tekmeci in se jim oddolžili za poraz na prvem medsebojnem dvoboju. Ker so skupno boljši, si lahko obetajo, da ne bodo zasedli zadnjega mesta v skupini, vendar osmina finala je še zelo daleč.