Vranješ naprej brez Bombača in Gajića

Slovenci se niso izkazali na zadnjem turnirju v Berlinu. FOTO: Michael Hundt/AFP

Vranješev seznam:

Vratarja: Klemen Ferlin (Erlangen), Urban Lesjak (Hannover); levi krili: Tilen Kodrin, Tadej Mazej (oba Celje PL); levi zunanji: Borut Mačkovšek (Pick Szeged), Jaka Malus (Meškov Brest), Gregor Ocvirk (Kristianstad); srednji zunanji: Miha Zarabec (Kiel), Staš Skube (Meškov Brest), Domen Makuc (Barcelona); desni zunanji: Jure Dolenec (Barcelona), Matic Grošelj (Celje PL), Klemen Cehte (Hannover); desni krili: Blaž Janc (Barcelona), Gašper Marguč (Veszprem); krožni napadalci: Blaž Blagotinšek (Veszprem), Matej Gaber (Pick Szeged), Vid Poteko, Kristjan Horžen (oba Celje PL); rezerve: S. S. Jovičić (Koper), Domen Novak, Miljan Vujović (oba Celje PL).

Prvič, odkar nima več za pomočnikain si je izbral, je selektor rokometne reprezentanceobjavil seznam igralcev za naslednjo akcijo.Proti Turčiji in Poljski v kvalifikacijah za EP 2020 ne bo računal nain. Prvič bo dal priložnostin. Vračajo seinSlovenci se bodo zbrali v nedeljo, 25. t. m. v Zrečah in potem odigrali tri tekme, najprej s Turčijo (torek) in Poljsko (četrtek) v gosteh ter potem še enkrat s Turčijo doma v Celju (nedelja). V skupini 5 imata Slovenija 5 (3 tekme) in Nizozemska (4) po 5 točk, Poljska (4) 4 in Turčija (3) 0.Pa slabših nastopih na SP v Egiptu in zlasti kvalifikacijah za OI v Berlinu se je Rokometna zveza Slovenije skupaj z Vranješem odločila za delno pomladitev ekipe, katere največji cilj bo nastop na olimpijskih igrah v Parizu leta 2024.