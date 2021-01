Vranješ: Želim agresivno Slovenijo; Dolenec: Znali smo se že pobrati

Vranješ: Ne moreš v tekmo s 70 odstotki

Jure Dolenec je bil razočaran s pristopom večine igralcev. FOTO: Hazem Gouda/Reuters

Dolenec: Vrag je odnesel šalo

Na današnji novinarski konferenci sta selektor slovenske rokometne reprezentancen kapetanodgovarjala na vprašanja o vzrokih za poraz proti Rusiji in načrtih za jutrišnjo tekmo proti Belorusiji na svetovnem prvenstvu v Egiptu.: »Belorusija je zelo dobra ekipa, ima dobro obrambo in dober napad. Karalek je odličen krožni napadalec, Kuleš eden najboljših strelcev na prvenstvu. Imamo nekaj taktičnih rešitev, da jim preprečimo to igro 2 na 2.proti Rusiji ni igral, ker ni veliko treniral z nami. Delali smo neke nove stvari. Ampak turnir je dolg in Miha bo gotovo prišel na svoj račun. Ne morejo igrati vsi. Igrali so. Poraz je bil posledica kombinacije več dejavnikov. Dvigniti se moramo kot ekipa, vedno ima nekdo slab dan, drugi pa boljši dan. Jutri nas mora krasiti drugačen pristop. Želim da se to vidi ne samo v igri, ampak tudi pri igralcih. Belorusije ne bomo premagali z enim igralcem ali dvema.«»Želim boljšo obrambo, boljši napad, bolj agresiven protinapad. Poraz z Rusijo je bil zame razočaranje, ne pa presenečenje, ker je Rusija zelo kakovostna ekipa. Pred tekmo sem rekel, da bomo izgubili, če ne bomo dobri, enako bo proti Belorusiji. Verjamem v mojo ekipo 100-odstotno, na igralcih sem že videl ta žar v očeh, da želijo popraviti vtis. Kriznega sestanka ali "team-buildinga" ni bilo, po tekmi smo se pogovorili. Strinjali smo se, da nikdar ne smeš iti v tekmo s 70 odstotki. Nekaj igralcev je imelo slab dan, zapravili smo kar 13 "zicerjev", kar je veliko preveč proti komur koli. Moramo biti bolj zbrani. Po današnjem treningu bomo videli, ali bomo naredili kaj sprememb v ekipi.innista z nami, sta pa tukajin, bomo videli, v kakšni formi sta.«»Čaka nas še eden zelo zahteven tekmec, prepričan pa sem, da smo sposobni premagatri Belorusije. Treba je biti samozavesten, na tem prvenstvu še nismo rekli zadnje besede in gremo z optimizmom naprej. Opozarjal sem, da ko zaidemo v težave, ne znamo eden z drugim skupaj najti rešitve. Tako je bilo tudi v prvem polčasu prve tekme in v drugem polčasu druge tekme z Nizozemsko pred prihodom v Egipt. Skrajšajo se roke, pride strah, izgleda, kot da ne dajemo vsega od sebe. V teh trenutkih ne delujemo kot ekipa. To je največja težava, kar v rokometu vedno pride do tega, da se znajdeš v rezultatskem zaostanku, ne moreš vedno voditi od začetka do konca.«»Prehitro pride do neke živčnosti, gremo iz napake v napako, pride do panike. Moramo biti spet ekipa. Prišli smo na prvenstvo po enem letu, nič nimamo v rokah, lahko samo veliko pridobimo v naslednjih tekmah, če bomo igrali dobro. Ne smemo se ničesar bati, ampak enostavno boriti se za našo državo, za nas, za navijače. Fantom sem dejal, da prvenstva ni konec, da nas ta poraz ne sme preveč potreti. Sigurno smo moramo iz njega marsikaj naučiti. Ni pa še usoden, ne nazadnje smo na Švedskem izgubili proti Madžarski, ko ne bi smeli, pa smo vseeno prišli v polfinale. V Franciji smo denimo remizirali s Tunizijo in doživeli visok poraz proti Španiji, pa osvojili bronasto kolajno. Velikokrat smo imeli padce med prvenstvom in smo se znali pobrati. Tekmo z Rusi moramo pustiti za sabo, seveda jo imamo v glavah kot opozorilo, kaj se lahko zgodi, če nismo stoodstotni. Gremo naprej, verjamemo v to, kar delamo. Ne verjamem, da se nam bo še enkrat zgodilo, da bi zapravili toliko čistih strelov. Gotovo bodo vratarji s svojo kakovostjo imeli boljši dan. V športu nikdar nismo veseli, kadar izgubimo. Poskušamo pa bo slabi in neprespani noči dvigniti vzdušje in vrniti vsem skupaj nasmeh na obraze.«