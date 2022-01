Vranješeva razrešitev vprašanje dni

Zgodba Ljubomirja Vranješa na slovenski klopi se končuje. Slovo rokometašev po treh tekmah evropskega prvenstva na Madžarskem je bila preveliko razočaranje za vodstvo Rokometne zveze Slovenije, ki bo še pred koncem tedna sklicalo sejo predsedstva in razrešilo švedskega strokovnjaka. Njegov naslednik naj bi bil znan kmalu.

Vranješ takoj po porazu s Črno goro v Debrecenu ni želel govoriti o morebitnem odstopu, toda naposled je prevzel krivdo nase in sledila bo sporazumna prekinitev pogodbe, ki bi sicer trajala do leta 2024 in OI v Parizu. RZS je bila zelo razočarana nad njegovim vodenjem reprezentance, obetala si je nastop Slovenije v Budimpešti, kjer bi predsednik Franjo Bobinac organiziral tudi športno-poslovno konferenco.

Vodstvo RZS bo iskalo novega selektorja. FOTO: Uroš Hočevar

Naslednji izziv za Slovence bodo junijske kvalifikacije za SP 2023 na Švedskem in Poljskem. Slovenije zaradi slabe uvrstitve na EP v žrebu ne bo med nosilkami. Ker ni veliko časa, vse kaže, da bo naslednji selektor nekdo, ki reprezentante pozna. Omenjajo imena, kot so Uroš Zorman, Branko Tamše, Boris Denič, Aleš Pajovič, Zoran Jovičić, Uroš Šerbec ...

Pod Vranješem je Slovenija osvojila 4. mesto na EP 2020, 9. mesto na SP 2021, neuspešna je bila v kvalifikacijah za OI v Tokiu. Šved je želel pomladiti reprezentanco, vendar ob tem izgubil zaupanje igralcev, ko so na letošnjem EP premagali samo Severno Makedonijo, izgubili pa z Dansko in Črno goro, kar je bila kaplja čez rob.