Vranješevi aduti so si zavihali rokave v Zrečah

Slovenska moška rokometna reprezentanca se je danes v popoldanskih urah zbrala v Zrečah in opravila prvi skupni trening v sklopu priprav za nastop na evropskem prvenstvu med 13. in 30. januarjem prihodnje leto na Madžarskem in Slovaškem. Na prvem treningu so pod budnim očesom švedskega strokovnjaka na slovenski klopi Ljubomirja Vranješa vadili krilni rokometaši Gašper Marguč, Blaž Janc, Tilen Kodrin in Tilen Sokolič, zunanji igralci Borut Mačkovšek, Nik Henigman, Staš Skube, Vid Levc, Jure Dolenec, Rok Ovniček, Domen Makuc, Tadej Kljun in Matic Grošelj, krožni napadalci Vid Poteko, Matic Suholežnik in Blaž Blagotinšek ter vratarja Jože Baznik in Aljaž Panjtar.

»Vesel sem, da sem znova v Sloveniji, kjer bomo v naslednjih dneh trdno trenirali, odigrali pripravljalno tekmo s Hrvaško in se nato ponovno zbrali po novem letu. Zadovoljen sem s prikazanim na začetku priprav. Fantje so na zbor prišli polni energije in uživajo v delu. Upamo, da se bo tako tudi nadaljevalo,« je po prvem treningu dejal Vranješ.

Prvenstvo se hitro bliža

»Občutki ob vrnitvi v Zreče so dobri. Vsi si močno želimo dokazovanja na prihajajočem evropskem prvenstvu. Smo šele na začetku poti in se še spoznavamo, v zasedbi je namreč veliko mladih igralcev. Že na prvem treningu smo videli, da je ekipa kakovostna ter da lahko v prihodnost zremo z optimizmom. Na prvem pripravljalnem obračunu s Hrvati nobeno moštvo ne bo zaigralo v polni postavi. Preizkusili bomo lahko nekatere stvari, v popolni zasedbi pa se bomo zbrali v prihodnjem letu. Na dveh preizkušnjah proti nekoliko manj zahtevnim tekmecem iz Italije bomo preizkušali selektorjeve taktične zamisli. Priprave niso najdaljše, prvenstvo se hitro bliža in vsak trening bo treba izkoristiti v popolnosti,« je dejal izkušeni Gašper Marguč.

Ljubomir Vranješ je zadovoljen s prikazanim na začetku priprav. FOTO: Reuters

»Po prvem treningu z reprezentanco se počutim odlično. Za reprezentante, ki smo na priprave prišli po tednu odmora od klubskih obveznosti, je bil dobrodošel uvod z vadbami za moč, a smo se posvetili tudi uigravanju in pripravi na prihajajoče tekme. Mislim, da se bom v moštvo z lahkoto vklopil. Želim si dobro trenirati, čim boljše odigrati pripravljalne obračune in se na prvenstvo odpraviti z jasnimi cilji,« je prve reprezentančne vtise strnil novinec Tilen Sokolič.

2. januarja še nemški legionarji

Selektorjevi izbranci, ki si kruh služijo v nemškem prvenstvu, se bodo soigralcem pridružili 2. januarja. Reprezentančno zasedbo bodo v začetku novega leta dopolnili srednji zunanji igralec Miha Zarabec ter vratarja Urban Lesjak in Urh Kastelic.

Slovenija bo v prvem delu priprav 29. decembra v Celju odigrala prijateljsko tekmo s Hrvaško, zadnja preizkusa pred odhodom na zaključni turnir pa jo čakata 5. in 7. januarja, ko se bo v Trbovljah in Kopru pomerila z Italijo.

Slovenska izbrana vrsta bo moči s tekmeci v skupini A merila v Debrecenu. Na vzhod Madžarske se bo reprezentančna odprava podala 11. januarja. Najprej se bo 13. januarja pomerila proti Severni Makedoniji, dva dni kasneje pa še proti Danski. Zadnja tekma v prvem delu tekmovanja jo čaka 17. januarja proti Črni gori.

V drugi del, ki bo potekal v Budimpešti, bosta iz skupine napredovali najboljši dve izbrani vrsti, ki se bosta nato križali z najboljšima dvema iz skupine B (Portugalska, Madžarska, Islandija in Nizozemska) ter skupine C (Hrvaška, Srbija, Francija in Ukrajina).