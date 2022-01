Za ledeno hladen tuš v Budimpešti poskrbeli pogumni Nizozemci

V skupini A tako po prvem dnevu šampionata vodita Danska in Slovenija, ki je bila boljša od Severne Makedonije s 27:25. Za presenečenje dneva so poskrbeli Nizozemci, na otvoritveni tekmi evropskega prvenstva na Madžarskem in Slovaškem so v Budimpešti premagali Madžare z 31:28. Na četrtkovi drugi tekmi v Debrecenu je blestel Mikkel Hansen, prvi zvezdnik danske izbrane vrste je že v prvi polovici tekme Črni gori zabil sedem golov, na koncu pa zbral deset zadetkov.

Uradna otvoritvena tekma v madžarski prestolnici pred 20.000 gledalci se je presenetljivo končala z zmago Nizozemcev, ki so na kolena položili ene od gostiteljev letošnjega zaključnega turnirja s 30:28. Pri Nizozemski je blestel Kay Smits, ki je zabil deset golov, pri Madžarski pa je bil najbolj učinkovit nekdanji igralec Celja Mate Lekai z osmimi zadetki. Druga tekma skupine B med Portugalsko in Islandijo bo na sporedu v petek.

Srbija je v skupini C brez posebnih težav ukanila Ukrajino z 31:23, Francija pa je bila boljša od Hrvaške s 27:22. Tudi tekmi v skupini E sta se razpletli brez presenečenj, Španci, sicer branilci evropskega naslova, so bili boljši od Čehov z 28:26, Švedi pa od tekmecev iz BiH s 30:18.

Na prvi tekmi v skupini F v Košicah je Rusija premagala Litvo z 29:27, Norveška pa je bila na drugi boljša od Slovaške s 35:25. V petek bodo na sporedu tri tekme, poleg portugalsko-islandskega dvoboja v Budimpešti bosta v Bratislava še tekmi skupine D med Nemčijo in Belorusijo ter Avstrijo in Poljsko.