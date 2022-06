Začela kot vratarka, zdaj slovenska desetica meče 100 na uro

V nadaljevanju preberite:

Erin Novak, 178 cm visoka kapetanka mladih slovenskih rokometašic, ni bila vedno strah in trepet čuvajk mreže. »Do devetega razreda sem bila vratarka in šele peto leto igram v polju,« je zamenjala vlogi slovenska številka 10. Nima posebnega konjička in tudi vraževerna ni. Lani je končala gimnazijo v Novem mestu, letos pa študira v Ljubljani varstvoslovje. Njeno srce še ni oddano ... »Samska sem, to lahko kar napišete,« Erin pred zelo resnim izzivom ni zapustil smisel za humor. S kom se bodo danes Slovenke pomerile na domačem mundialu, kaj so njihovi cilji, kaj si Brežičanka, ki je igrala v Krki, stanovala v Kranju in se seli v Celje, obeta od svoje kariere ... Kako razume svojo vlogo in kako se želi dokazati Draganu Adžiću?