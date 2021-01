Vranješevi borci začenjajo dolgo plovbo navzgor po Nilu

Vsi Slovenci so bili ob prihodu v Aleksandrijo negativni na covid-19.



Proti Južnim Korejcem ne bodo igrali Makuc, Kastelic in Kodrin.



Vranješ, Dolenec, Ferlin, Skube in Bombač imajo lepe spomine na Egipt.

Dean Bombač se je na Švedskem lani izkazal kot vodja tega rodu. FOTO: Uroš Hočevar

Prejšnje okužbe kot prednost

Slovenci so se nazadnje merili s Korejo na SP 2013 v Zaragozi, kjer sta se zmage veselila tudi zdajšnja reprezentanta Jure Dolenec in Dragan Gajić. FOTO: Jose Jordan/AFP

Doslej tri tekme

Slovenija se je doslej z Južno Korejo pomerila trikrat, nazadnje pred osmimi leti na svetovnem prvenstvu v Španiji, ko je v Zaragozi zmagala s 34:27 (Gajić 11). Na OI v Atenah leta 2004 je prav tako zmagala Slovenija (26:23). Je bila pa Koreja boljša na pripravljalnem turnirju leta 2001 v Švici, ko je bilo 22:18. Južna Koreja je doslej sodelovala na 12 SP. Najvišje je bila leta 1997, ko je bila osma. Pred dvema letoma je v Nemčiji in na Danskem nastopila kot združena ekipa obeh Korej. Tedaj je osvojila 22. mesto. Na zadnjem azijskem prvenstvu, ki je bilo januarja lani v Kuvajtu, se je Južna Koreja dokopala do naslova podprvaka.



32

reprezentanc sodeluje na 27. SP, pred tem jih je bilo 24, do leta 1993 pa 16

Potrebna bo potrpežljivost

Pred sinočnjo otvoritveno slovesnostjo so razkužili površino dvorane v Kairu. FOTO: Mohamed Abd El Ghany/Reuters

Zadnja tekma, ki so jo slovenski rokometaši odigrali na svetovnem prvenstvu, je bila zgodovinska: 28. januarja 2017 so po čudežnem preobratu v Parizu premagali Hrvaško z 31:30 in osvojili bronasto kolajno. Skoraj štiri leta kasneje imajo v Egiptu še močnejšo reprezentanco, ki se želi boriti za odličja. Prva tekmica na dolgi poti po Nilu bo nocoj Južna Koreja.Potem ko so Slovenci zaradi koprskega mrka proti Madžarom izpustili zadnji mundial v Nemčiji in na Danskem, se spet vračajo na svetovno sceno in začenjajo svoje deveto SP. Nekaj jih ima na Egipt lepe spomine.inso leta 2009 tam osvojili bronasto kolajno na mladinskem SP in pokazali, da velja nanje resno računati. Zdaj jih pozna ves rokometni svet in so v najboljših letih.Selektorpa je v Egiptu osvojil svoj edini naslov svetovnega prvaka s Švedsko leta 1999. Takrat je bilo v dvorani v Kairu, ki bo tudi tokrat gostila odločilne boje, 23.000 gledalcev, letos bo zaradi pandemije koronavirusa prazna. Tako kot dvorana Borg El Arab v Aleksandriji, kjer bodo danes Slovenci igrali proti Južni Koreji.Covid-19 že kroji 27. SP, v zadnjem hipu sta zaradi okužb prihod odpovedali reprezentanci ZDA in Češke, kot rezervi sta prišli Švica in Severna Makedonija, s slednjo se bodo Slovenci srečali v drugem delu v Egiptu, če bo vse po načrtih. »Takoj pomislim na leto 1992, ko so danski nogometaši na EP na Švedsko prišli z dopusta in potem osvojili zlato. Takrat sem bil sicer še majhen, ampak sem slišal zgodbe,« je ob tem povedal Dolenec, ki ima sicer na Makedonce mešane spomine. Slovenija je bila od njih boljša na SP 2015 in 2017, je pa izgubila na EP 2012 in 2018.Včerajšnja prva tekma na SP se je končala z zmago domačega Egipta proti Čilu s 35:29. Pred njo je bila otvoritvena slovesnost, ki pa je zaradi pandemije minila brez gledalcev.Slovenci imajo nenavadno primerjalno prednost pred večino tekmecev, kar 17 od 19 jih je že prebolelo koronavirus, nekateri sicer že v prvem spomladanskem valu in ni najbolj jasno, ali so (še) imuni ali ne. Samoinše nista bila okužena.»Dobro je, vsi smo negativni in lahko začnemo delati. Moramo pa ostati skrajno previdni, posebej Blaž in Miha. Nikdar ne veš, kdaj lahko pride do stika, v hotelu se sprehaja razno osebje, verjetno bo tako tudi v dvorani,« ničesar noče prepustiti naključju Vranješ, ki je v svoji prvi akciji Slovence popeljal do četrtega mesta na lanskem EP.Malce je presenetil, ko je že dan in pol pred prvo tekmo oznanil, katerih 16 igralcev bo nastopilo proti Korejcem. Na tribuni bodo tokrat vratar, ki se je zadnji priključil ekipi in z njo še ni opravil treninga,, ki je prav tako nedavno premagal korono, in najmlajši, peti srednji zunanji igralec.Vprašanje, koga bo Vranješ izbral za organizatorja igre proti nizkim in hitrim Korejcem, morda bo raje kot Bombača v dir s tekmeci poslal Skubeta ali Zarabca, Dekija inpa preizkusil tudi na levem zunanjem položaju. Proti telesno močnim Rusom in še močnejšim Belorusom pa bo znova povsem drugačna zgodba. Vsekakor bi bilo dobro v drugi del prenesti vse štiri točke, kar bi bilo odlično izhodišče za pot v četrtfinale.Ampak bolje je iti z malimi koraki in se osredotočiti samo na naslednjo tekmo. Izkušnji z Nizozemci sta bili dobrodošli opozorili, da nikogar ne gre vzeti zlahka. »Gre za zelo neugodno reprezentanco, kombinacijo izkušenih in mladih igralcev. Ogledal sem si številne posnetke, na njih je Koreja praviloma v končnicah močno popustila, tako da verjamem, da bo odločitev v naš prid padla v zadnji četrtini,« predvideva Ljubo.Kapetan Dolenec, ki se še dobro spominja omenjenega uspeha izpred 12 let, ko je bil še član matične Loke, se zaveda, da je prva tekma vedno zahtevna: »Od Koreje lahko pričakujemo globoko obrambo in hitro igro. V vsakem primeru je pred nami izjemno zahtevna tekma, o njej moramo razmišljati, kot da gre za finale. Takšen pristop nas mora krasiti skozi celotno prvenstvo.«