Že videno, bledo Gorenje v končnici podarilo zmago tudi Švicarjem

Podobno kot teden prej v Španiji so rokometaši Gorenja tudi v Švici v končnici zapravili zmago in ogrozili napredovanje v glavni del EHF evropske lige. Prihodnji teden bodo morali doma ugnati vodilni in še nepremagani Sävehof, če želijo med najboljših 16 ekip v drugem najmočnejšem tekmovanju.

Ekipa trenerja Zorana Jovičića je pri Pfadiju Winterthurju vodila z 29:26, v zadnjih minutah pa odigrala zelo slabo in izgubila z 31:32. Velenjčani niso izkoristili obramb vratarja Emirja Taletovića in nizali osnovnošolske napake v napadu. Z osmimi goli je bil sicer najbolj učinkovit reprezentant Peter Šiško, po šest sta jih dosegla nekdanja člana izbrane vrste Tilen Sokolič in Matic Verdinek, pet Ibrahim Haseljić.

Nezaustavljiv za zelo slabo slovensko obrambo je bil Noam Leopold s 14 zadetki. Štiri je v odločilnih trenutkih dosegel Leonardo Lioi. Gorenje bi glede na kakovost in izkušnje moralo tekmo rutinirano pripeljati h koncu, zato je presenetljivo, da je tako popustilo. Obupna je bila predvsem obramba, ki je običajno povezana z voljo in odločnostjo. Ti vrlini bodo ose morale najti, če ne želijo končati evropske sezone že v začetku decembra. Nagrada za zmago proti Švedom bi bila lepa, tekmi z Nexejem Branka Tamšeta in Skjernom za četrtfinale.

V sredo ob 18.45 bo Celje Pivovarna Laško gostilo Wislo Plock (Miha Zarabec) v ligi prvakov in želelo vpisati prvo zmago med elito.