Zmaga kot diploma za študente španske šole

Španija je ena od rokometnih dežel, s katero je Slovenija najtesneje povezana. V zadnjih desetih letih sta odigrali nekaj zelo pomembnih tekem in Slovenci so si odrezali svoj kos pogače. Tudi zato v naši reprezentanci do tekmecev z Iberskega polotoka ni čutiti strahospoštovanja, kakšnega smo zaznali proti Francozom, kar je dober obet pred jutrišnjo (15.30) odločilno tekmo v skupini II svetovnega prvenstva na Poljskem in Švedskem. Zmagovalec bo bržčas šel v četrtfinale v Gdansk, poraženec domov. Kaj pravijo Uroš Zorman in brata Alex in Daniel Dušebajev?