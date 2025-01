Zorman: Upam, da smo kvoto neumnosti porabili (VIDEO)

Uroš Zorman je bil danes precej boljše volje kot sinoči, ko je izvedel, da je ostal brez Nejca Cehteta, ki bo zaradi zlomljenih reber do konca tedna ostal v zagrebški bolnišnici. Selektor slovenskih rokometašev se ni obiral in je nemudoma poklical starega znanca Jureta Dolenca. Verjame, da lahko z izkušnjami pomaga Sloveniji do jutrišnje zmage proti Egiptu (18.00), kar bi odločitev o četrtfinalistu preložilo na nedeljski spektakel s Hrvaško.

»Verjamem, da bomo dali vse od sebe in prikazali naš maksimum. Upam, da bomo zadržali visoko raven igre v obrambi, v napadu pa igrali osredotočeno in brez nepotrebnih tehničnih napak, ki so nas pokopale na tekmi proti Islandiji. Upam, da smo tovrstno kvoto napak izpolnili na tekmi z Islandci. Ne bom vnaprej govoril o tem, ker se lahko zadeve hitro obrnejo v neželeno smer. V petek se obeta prava rokometna poslastica, naj zmaga boljši,« pred tekmo z Egiptom pravi Zorman.