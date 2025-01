Slovenci opravili z Argentinci, a ostali brez pomembnega aduta

Slovenski rokometaši so na tem svetovnem prvenstvu dosegli še tretjo zmago, ki o njihovem dometu ne pove veliko. Argentina je bila za odtenek boljši nasprotnik od Kube in Zelenortskih otokov, a Slovenci tudi z zategnjeno ročno zavoro niso imeli težav na poti do zmage s 34:23.

Tekmo so odprli dobro, nato pa je ritem presekala hitra poškodba Nejca Cehteta. V eni od akcij je dobil grd udarec s komolcem v rebra in v hudih bolečinah obležal na tleh, šele po nekaj minutah ga je zdravniško osebje lahko pospremilo iz dvorane in na dodatne preglede v zagrebško bolnišnico. Po udarcu sodeč je Cehte utrpel poškodbo reber, nadaljevanje prvenstva je pod velikim vprašajem.

Slovenci so bili še nekaj minut v šoku, nato so znova zaigrali bolje v obrambi (Klemen Ferlin je v prvem polčasu zbral 7 obramb in bil igralec tekme) in po polovici tekme že vodili s 15:8. Drugi polčas je bil le še formalnost, glavno nalogo ostati zdrav do zadnje sirene so igralci izpolnili in se veselili zmage s 34:23.

FOTO: Antonio Bronic/Reuters

Naloga je opravljena, a pravi preizkusi še prihajajo. Naslednji v petek (18.00), ko bo zmaga proti Egiptu znova nujna, če želijo Slovenci v nedeljo na sosedskem derbiju s Hrvati igrati za preboj v četrtfinale.