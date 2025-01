Pred vročim vikendom Slovenci v en glas: Igrali bomo tudi za Nejca

V nadaljevanju preberite:

Tretjo zmago na svetovnem prvenstvu so dosegli slovenski rokometaši, a še nobene, na katero bi bili posebej ponosni. Če jo bodo dočakali v petek proti Egiptu, si bodo precej povečali možnosti za nastop v četrtfinalu, o čemer bi odločal nedeljski sosedski derbi z gostitelji iz Hrvaške. Argentina na prvi tekmi glavnega dela 29. mundiala ni imela možnosti proti reprezentanci Uroša Zormana, ki v zagrebški Areni ni pokazala nič posebnega in je še čutila posledice bolečega poraza z Islandijo. Proti Afričanom, ki bodo vendarle bolj utrujeni, bo treba pokazati več, veliko več. Igro, kakršna jih je krasila pred petimi meseci v Parizu. A vprašanje je, če so jo zmožni.

Prvo vprašanje po tekmi je bilo, kako je z Nejcem Cehtetom, ki je v sedmi minuti obležal med vratnicama argentinskega gola. Prejel je močan udarec v rebra in izgubil sapo. Kar nekaj časa so mu reševalci pomagali, preden je vstal, a so ga vseeno na vozičku odpeljali iz dvorane v bolnišnico na preglede. Ob izhodu je ob tem navijačem pokazal stisnjeno pest, kar je bil spodbuden znak, toda kmalu je bilo jasno, da so rebra počena in da je zanj turnirja konec.

Kaj so po tekmi povedali Zorman, Klemen Ferlin, Borut Mačkovšek, Tadej Kljun, Miha Kavčič in Miha Zarabec? Kdo so bili strelci? Kakšni so drugi izidi in lestvica?