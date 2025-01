Povešene glave prepovedane, Zorman: Brez cirkusa, še smo živi

V nadaljevanju preberite:

Lahko si predstavljate, da je bilo vzdušje v taboru slovenskih rokometašev dan po porazu z Islandijo (18:23) diametralno nasprotje tistemu po zmagah proti Kubi in Zelenortskim otokom. Reprezentanca Uroša Zormana je padla na prvem resnejšem testu in v zagrebški Areni več kot 3000 navijačem prikazala slabo predstavo. Toda med fante se nista naselila malodušje ali vdanost v usodo; pravijo, da je bil samo slab dan, in se zavedajo, da imajo še vedno vse v svojih rokah. Toda popravnega izpita ne bo več, če želijo priti do četrtfinala 29. svetovnega prvenstva. Računica je enostavna. Jutri (15.30) mora pasti Argentina, v petek Egipt (18.00) in v nedeljo Hrvaška (20.30).

Kaj so pred tekmo z Argentino povedali Borut Mačkovšek, Domen Makuc in Zorman? Kakšna je nova lestvica?