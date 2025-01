Zormanovi borci začeli priprave na mundial; kapetan Janc vabi v Koper (VIDEO)

Začela se je misija SP 2025! Slovenski rokometaši so v koprski dvorani Bonifika opravili prvi trening v sklopu priprav na bližnje svetovno prvenstvo, ki ga bodo v največji meri odigrali v Zagrebu. Mundial bosta sicer poleg Hrvaške gostili tudi Danska in Norveška. V hrvaškem glavnem mestu se obeta slovenska navijaška veselica. Cilji segajo visoko, do boja za kolajne v Oslu.

Selektor Uroš Zorman je na priprave povabil 20 rokometašev, med njimi ni Jureta Dolenca, Mateja Gabra, Deana Bombača in Gašperja Marguča. So pa zraven Domen Makuc, Mitja Janc, Rok Ovniček in še nekateri, ki naj bi prinesli dodatno energijo v primerjavi z ekipo, ki je osvojila četrto mesto na OI v Parizu.

Slovenci se bodo v prvem delu merili s Kubo, Zelenortskimi otoki in Islandijo, v drugem se jim obetata obračuna s Hrvaško in Egiptom v boju za četrtfinale. Med pripravami bodo odigrali tri tekme, v nedeljo za zaprtimi vrati v Umagu z Alžirijo, v torek s Katarjem v Kopru in 10. t. m. v Zagrebu s Hrvaško.

Lepo je biti kapetan, ko zmaguješ, zato si želim, da bo zmag čim več. Sicer pa sem vsekakor vesel in ponosen, da sem kapetan te reprezentance, kot vedno bom tudi zdaj dajal svoj maksimum in verjamem, da bom dobro vodil ekipo. Blaž Janc

Zormanov seznam Vratarji: Klemen Ferlin (Kielce, Pol), Urban Lesjak (Trimo), Jože Baznik (Pauc, Fra); levi krili: Tilen Kodrin (Gummersbach, Nem), Staš Slatinek Jovičič (Slovan); levi zunanji: Aleks Vlah (Aalborg, Dan), Borut Mačkovšek (Pick Szeged, Mad), Nik Henigman (Chartres, Fra); srednji zunanji: Domen Makuc (Barcelona, Špa), Miha Zarabec (Wisla Plock, Pol), Rok Ovniček (Nantes, Fra), Mitja Janc (Wisla Plock, Pol); desna zunanja: Nejc Cehte (Pelister, S. Mak), Tadej Kljun (Balatonfüredi, Mad); desni krili: Blaž Janc (Barcelona, Špa), Domen Novak (Wetzlar, Nem); krožni napadalci: Blaž Blagotinšek (Flensburg, Nem), Kristjan Horžen (Gummersbach, Nem), Matic Suholežnik (Loiret, Fra), Miha Kavčič (Vojvodina, Srb).

»Prepričan sem, da nas bo v Kopru pričakala lepo zapolnjena dvorana. Vse navijače vabim, da se nam pridružijo v čim večjem številu,« na torkovo tekmo na Obali proti selekciji Veselina Vujovića vabi novi kapetan Blaž Janc.

Uroš Zorman si obeta stalno rast reprezentance. FOTO: Pau Barrena/AFP

Selektor Zorman je ob zboru povedal: »Olimpijske igre so nam veliko dale, a po drugi strani veliko vzele, ko govorimo o počitku. Logična poteza je bila, da smo zato igralcem v prednovoletnem obdobju namenili čas za dodaten počitek in da so to obdobje lahko izkoristili za druženje z bližnjimi. Zagotovo jih je to napolnilo z dodatno energijo. Povsem počivali fantje vseeno niso. Prejeli so programe individualnih treningov, ki bodo omogočili, da lahko treninge začnemo že na postavljenih temeljih. Vsakokrat, ko se zberemo, si želimo narediti korak naprej. Tudi tokrat ni nič drugače. Na začetku priprav si tako želim tudi, da bi bil vsak naslednji trening boljši in učinkovitejši ter da si z vsakega nekaj tudi zapomnimo. Svetovno prvenstvo je še daleč. Na nas je, da se zapremo v dvorano in delamo, nato pa bomo videli, kaj nam bo to prineslo.«

Rok Ovniček se vrača po dolgotrajni poškodbi. FOTO: Slavko Kolar

Po dolgem času se je izbrani vrsti priključil Ovniček iz Nantesa: »S kar nekaj fanti se slišimo preko telefona, že dolgo časa pa nisem bil z njimi na istem mestu. Leto premora je bilo dolgo, a tako pač je v športu. Poškodba je za mano, veselim se že tekmovanja, ki je pred nami.«