Alcaraz kot najmlajši v zgodovini zavzel vrh lestvice ATP

Mladi španski teniški as Carlos Alcaraz je zmagovalec odprtega teniškega prvenstva ZDA. V velikem finalu v New Yorku je s 6:4, 2:6, 7:6 (1), 6:3 premagal Norvežana Casperja Ruuda in pri devetnajstih letih postal tudi najmlajši igralec v zgodovini, ki se je zavihtel na vrh svetovne lestvice.

Že pred zaključnim dvobojem je bilo jasno, da bo eden od finalistov zadnjega grand slama v sezoni postal številka 1. To je po novem Alcaraz, ki bo na današnji posodobljeni lestvici Moškega teniškega združenja (ATP) z vrhu zrinil Danila Medvedjeva. V Monte Carlu živeči Moskovčan bo padel na četrto mesto, medtem ko bo drugi po novem Ruud, tretji pa Carlosov sloviti rojak Rafael Nadal.

Ni mogel verjeti, kaj mu je uspelo. FOTO: Mike Segar/Reuters

Naziv najmlajše številke 1 je doslej pripadal Avstralcu Lleytonu Hewittu, ki je novembra 2001, ko je zavzel vrh v točkovanju ATP, štel 20 let in slabih devet mesecev. Alcaraz bo 20. rojstni dan praznoval 5. maja prihodnje leto.

Za razliko od devetnajstletnika iz Murcie, ki je prvič igral v velikem finalu turnirja za grand slam, je Ruud grenkobo poraza izkusil že junija letos na odprtem prvenstvu Francije. V finalu ga je takrat zanesljivo ugnal Nadal.

Casper Ruud je športno čestital Carlosu Alcaraza. FOTO: Mike Segar/Reuters

V medsebojnih obračunih Alcaraz tudi po današnjem finalu ostaja neporažen proti Norvežanu (3:0). Letos je za svojo prvo zmago na turnirjih serije masters španski najstnik slavil v Miamiju (7:5, 6:4), pred tem pa je lani na pesku dobil še dvoboj v Marbelli (6:2, 6:4).

Štiri leta starejši Ruud je štirinajstič igral v finalu, v katerem je izgubil petič. Vseh devet turnirskih zmag ima na turnirjih serije ATP 250. Alcaraz pa se je osmič prebil do zaključnega dvoboja in šestič do lovorike, od tega petič v letošnji sezoni. Dvema končnima zmagoma na mastersih je danes dodal še prvi pokal na tekmovanjih za grand slam.