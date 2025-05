Zverev nezadovoljen z žogicami: Danes so bile prava katastrofa

Nemški teniški zvezdnik Alexander Zverev se je po porazu proti Lorenzo Musettiju v četrtfinalu turnirja serije masters v Rimu ponovno pritožil nad hitrostjo in velikostjo uporabljenih žogic. Nemec, ki je izgubil v dveh nizih (7:6, 6:4), je že med tekmo pred sodnikom dejal, da je s takšnimi žogicami »nemogoče igrati tenis«.

»Žogice so bile danes prava katastrofa, bile so prevelike. O tem se pogovarjamo že tri ali štiri leta, a težava je še vedno prisotna. V Monte Carlu, Madridu in Münchnu igramo z določenimi žogicami, ko pa pridemo v Rim, se vse spremeni,« je po tekmi povedal drugi lopar sveta. »Tukaj so žogice ogromne, težko jih je premikati, težko jih je odbiti od loparja. Za nekoga, kot sem jaz, ki išče hitre točke s servisom in agresivne udarce, ni lahko.«

Zverev je bil do kakovosti žogic kritičen že po zmagi v tretjem krogu proti Viliusu Gaubasu, češ da si tudi teniško struno v lopar vpenja pri nižji teži zaradi drugačnih žogic. Kljub temu da naj bi bila tako proizvajalec, torej Dunlop, kot model žogic enaka kot na preostalih turnirjih, je Zverev prepričan, da to ne drži. »Poskušajo nam dopovedati, da gre za isto žogo, vendar to nikakor ni mogoče,« je zatrdil Nemec.

Musettija v polfinalu rimskega turnirja čaka Carlos Alcaraz, tretji igralec sveta, ki je dveh nizih odpravil Britanca Jacka Draperja. V današnjem drugem četrtfinalu bo zaigral še drugi Italijan, Jannik Sinner, ki se bo pomeril z zmagovalcem turnirja serije masters v Madridu, Casperjem Ruudom.