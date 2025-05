Papež je pozdravil italijanskega grešnika, ki koraka k naslovu

Teniški zvezdnik Jannik Sinner se je uvrstil v polfinale mastersa 1000 v Rimu z najboljšim dvobojem po vrnitvi s trimesečne dopinške kazni. Prvi igralec sveta je pred domačimi navijači v četrtfinalu z dominantno predstavo premagal šestega nosilca, Norvežana Casperja Ruuda.

»Danes sem se na igrišču počutil zelo dobro,« je dejal Sinner, ki je proti Ruudu zmagal s 6:0 in 6:1, in ob tem dejal: »Sam rezultat ne igra velike vloge.« Triindvajsetletnik je po le 64 minutah končal dvoboj in izkoristil prvo zaključno žogo za zmago.

S tako impresivno formo je trikratni zmagovalec turnirjev za grand slam tudi favorit v polfinalu proti Američanu Tommyju Paulu. V drugem polfinalu se bosta pomerila Španec Carlos Alcaraz in Italijan Lorenzo Musetti, ki je v četrtfinalu premagal Nemca Alexandra Zvereva.