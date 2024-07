Alcaraz uspešno začel branjenje naslova v Wimbledonu

Španski teniški igralec Carlos Alcaraz je uspešno začel branjenje naslova wimbledonskega zmagovalca. V prvem krogu je Španec, ki lovi četrto zmago na turnirjih za grand slam, po treh nizih premagal estonskega kvalifikanta Marka Lajala. V prvih dveh nizih ni imel lahkega dela, dobil ju je s 7:6 in 7:5, v tretjem mu je šlo lažje.

»Nisem ga poznal. Me je pa presenetil, odigral je res dobro. Na začetku sem se mučil, nato pa našel ritem,« je po dvoboju dejal tretji nosilec. Španec upa, da bo postal šele šesti mož po Rodu Laverju, Bjornu Borgu, Rogerju Federerju, Rafaelu Nadalu in Novaku Đokoviću, ki bo zaporedoma osvojil odprto prvenstvo Francije in Wimbledon.

V drugi krog je že napredoval tudi prvi igralec sveta Jannik Sinner, med najboljšimi igralci pa je danes izgubil niz. Vzel mu ga je Nemec Yannick Hanfmann, ki pa je bil vseeno daleč od presenečenja. Prva dva niza je izgubil s 3:6 in 4:6, tretjega dobil s 6:3, četrtega pa spet izgubil 3:6.

Uspešen je bil tudi peti nosilec Rus Danil Medvedjev. S 6:3, 6:4 in 6:2 je ugnal Američana Aleksandra Kovačevića, po tekmi pa izrazil željo, da se čim dlje izogiba osrednjega igrišča. »Na igrišču številka ena še nikoli nisem izgubil in rad bi, da bi ves čas igral na njem. Lani sem moral na osrednje igrišče v polfinalu in dvoboj takoj izgubil,« je v izjavi nekoliko vraževerja pokazal Medvedjev.

Osmi nosilec Casper Ruud, ki v Wimbeldonu še nikoli ni prišel dlje kot do drugega kroga, je v treh nizih premagal Alexa Bolta iz Avstralije in razkril, da je imel od pariškega turnirja veliko zdravstvenih težav. »Nagajala mi je bakterija. V postelji sem bil 11 dni, zato moram biti zadovoljen z današnjim dosežkom,« je težave omenil Norvežan.

Od postavljenih igralcev so izpadli Argentinec Sebastian Baez, Čilenec Nicolas Jarry in Francoz Adrian Mannarino, ki pa niso bili na seznamu tistih, ki bi na turnirju lahko računali na vidnejši dosežek.

Najvišje postavljena igralka, ki je že prvi dan izpadla, je Kitajka Zheng Qinwen. Osmo nosilko je izločila Novozelandka Lulu Sun. Uspešnejše so bile sedma nosilka Italijanka Jasmine Paolini, deveta nosilka Grkinja Maria Sakari, 12. nosilka Američanka Madison Keys in 14. nosilka Rusinja Darja Kasatkina. Izpadla pa je Srbkinja Olga Danilović, srčna izbranka vratarja slovenske nogometne reprezentance Jana Oblaka.