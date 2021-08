Aljaž Bedene še ni pri moči za letošnji zadnji veliki slam

Aljaž Bedene, ki je na 63. mestu svetovne teniške lestvice ATP najboljši Slovenec, je na Instagramu objavil, da zaradi slabega počutja ne bo nastopil na odprtem prvenstvu ZDA v New Yorku, zadnjem za veliki slam v tej sezoni.



»Pozdravljeni, na žalost ne bom mogel nastopiti letos na US Opnu. Še vedno se ne počutim dobro, tako da bo trajalo nekaj dlje, kot sem pričakoval, da se vrnem,« je zapisal 32-letni Bedene.



Bedene je sredi julija zaradi pozitivnega testa na covid-19 ostal brez nastopa v Hamburgu. Nato je 20. julija v Umagu, kjer je bil peti nosilec, izpadel že v 1. kolu in potem ni več sodeloval na turneji ATP.

