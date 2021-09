Andreja uspešna s Hrvatico, Polonin dvoboj prekinila nevihta

Polona Hercog med dvojicami ni dokončala uvodnega dvoboja. FOTO: Geoff Burke/Usa Today Sports

je skupaj zmed dvojicami napredovala v drugo kolo odprtega prvenstva ZDA v tenisu. Slovensko-hrvaška naveza je po uri in štirih minutah s 6:1 in 6:1 izločila ukrajinsko-indijsko dvojico. V drugem kolu slovensko-hrvaški par čaka boljša dvojica iz obračuna med rusko-estonsko navezoin ameriško dvojicozaradi nevihte v New Yorku zni dokončala uvodnega dvoboja med dvojicami. Slovensko-latvijska naveza je proti romunski naveziprvi niz izgubila z 1:6, v drugem pa vodi s 3:2.Drevi bo v konkurenci dvojic na igrišče stopila tudi. Skupaj s Švicarkojo čaka dvoboj proti kanadsko-brazilski naveziV posamični konkurenci Slovenija nima več svojih predstavnic v New Yorku. Hercogova se je poslovila v prvem kolu, potem ko jo je s 6:1 in 6:2 premagala Čehinja, Zidanškova in Juvanova pa sta izpadli v drugem kolu. Od Zidanškove, polfinalistke letošnjega odprtega prvenstva Francije v Parizu, je bila boljša drugopostavljena Belorusinja, ki je slavila zmago s 6:3 in 6:1, za Juvanovo pa je bila usodna Američanka, ki je bila boljša s 6:4 in 6:2.