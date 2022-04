Arantxa Sanchez o filmu Kralj Richard: Dober film, veliko neresnic

Dvoboj 14-letne Venus Williams s takrat drugo igralko sveta Arantxo Sanchez Vicario v Oaklandu je eden ključnih trenutkov filma Kralj Richard, v katerem je osramočeni oskarjevec Will Smith upodobil očeta sester Williams, Richarda Williamsa. »Da, ogledala sem si film takoj, ko so ga začeli predvajati. Priporočam ga, a nihče mi ni povedal, da se bom v njem pojavila. Obvestil me je prijatelj, tik pred izidom. Do takrat nisem vedela ničesar,« je za radio Cadena SER povedala Arantxa Sanchez.

»Raje ne bi komentirala same sebe v filmu ... Netočno je. Ne želim kriviti igralke (Marcela Zacarias, op. a.), potrudili so se, da bi mi bila čim bolj podobna. Svetlolaska je, zato so ji lase pobarvali na črno, da bi bilo bolj avtentično,« je nadaljevala in se obregnila ob dejstvo, da so brez privolitve omenjali tudi psihične težave Američanke Jennifer Capriati.

V resnici sta igrali v dvorani, na stranišču pa se ni zadržala toliko časa

Nato se je podrobneje lotila še slovitega dvoboja z Venus Williams leta 1994. »Ko sva se pomerili z Venus, sem bila št. 2 na svetu, prva nosilka turnirja. V Oaklandu nismo igrali na prostem, šlo je za turnir v dvorani, na sporedu je bil novembra, ob koncu sezone, pred ženskim finalom v New Yorku. Igrišče je bilo trdo in izjemno hitro, povsem drugačno kot v filmu,« je pomanjkljivosti nizala danes 50-letna osvajalka štirih grand slamov.

Dvoboj z Williamsovo, ki je takrat debitirala na velikih mednarodnih turnirjih, se je v filmu prelomil pri zaostanku Sanchezove z 1:3 v drugem nizu, ko je zahtevala premor in se nato v slačilnici zadržala ogromno časa. »Nemogoče je, da bi zapustila igrišče pri izidu 1:3, saj to v parnih nizih ni dovoljeno, lahko bi se denimo zgodilo pri izidu 2:3. Čas, ki ga nekdo lahko preživi na stranišču, je omejen. Kaznovali bi me, če bi prekoračila omejitev. A tako je vse skupaj videti pomembnejše. Film sicer ne bi bil relevanten. Res je, da sem prvi niz izgubila 2:6, nato pa sem dobila 11 zaporednih iger in to pove vse. Na koncu sem zmagala na turnirju tudi v dvojicah, bila sem v najboljši formi kariere. A v nasprotnem primeru film ne bi tako odmeval. To je Hollywood,« je sklenila nekdanja št. 1 svetovnega tenisa.

