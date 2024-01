Avstralski pohod »tigrice« Sabalenke se bo nadaljeval v finalu

V nadaljevanju preberite:

V ženskem delu prvega grand slama sezone v Avstraliji je ostalo le še zadnje dejanje. V razburljivem polfinalu se je Arina Sabalenka z 2:0 oddolžila Coco Gauff za poraz v finalu lanskega OP ZDA in nadaljevala zmagoviti avstralski pohod vse do finala, kjer ji bo naproti stala 12. nosilka Qinwen Zheng.

Teniška igrišča Melbourna imajo le eno kraljico, zmagovalni krik »tigrice« Sabalenke je na njih odmeval še 13. zapored. Visokorasla Belorusinja in Coco Gauff sta odigrali polfinalni dvoboj za teniške sladokusce, ki se je končal s 7:6 in 6:4 v korist št. 2 svetovnega tenisa.

Sabalenka je blestela z vračanjem servisa, Američanka je bila že po prvih točkah živčna in je začela prehitro zaključevati izmenjave, žogice pa so letele predaleč ali preveč vstran. Če ji ni uspel prvi servis, je bila točka zanjo praktično izgubljena in pri 5:2 v prvem nizu se je zdelo, da bo polfinale za Sabalenko le dobro ogrevanje pred bojem finalno obrambo lanskega naslova najboljše na OP Avstralije.