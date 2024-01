Zverev presenetil Alcaraza, za finale z Medvedjevom

Znani so polfinalni pari prvega velikega teniškega turnirja sezone v Melbournu. Novaku Đokoviću in Janniku Sinnerju sta se pridružila Danil Medvedjev in Alexander Zverev. Pri dekletih sta danes četrtfinala dobili Zheng Qinwen in Dajana Jastremska, že včeraj pa sta bili uspešni Arina Sabalenka in Coco Gauff.

Rus Danil Medvedjev bo po zmagi s 3:2 v nizih proti Poljaku Hubertu Hurkaczu tretjič igral v polfinalu odprtega prvenstva Avstralije, njegov tekmec Nemec Alexander Zverev, ki je bil v štirih nizih boljši od Španca Carlosa Alcaraza, pa se je sedmič uvrstil med štiri najboljše na grand slamih.

Medvedjev, ki bo osmič igral polfinale na turnirjih velike četverice, je drugič letos v Melbournu zmagal po petih nizih. Prvič mu je to uspelo v drugem krogu proti Fincu Emilu Ruusuvuoriju, ko je nadoknadil zaostanek 0:2 v nizih.

Zmago v obračunu proti Hurkaczu bi sicer lahko rešil prej, v četrtem nizu je imel pri izidu 4:2 že "break" prednosti, a ga je zapravil, niz pa izgubil s 5:7. "Dolgi dvoboji niso nikoli prijetni. V četrtem nizu sem povsem izgubil zbranost, začel delati napake. A končalo se je srečno. Muke moram pozabiti in se pripraviti na naslednjega tekmeca," je dejal 27-letni Rus.

Zverev bi lahko slavil že prej

Tudi Alexander Zverev bi lahko prej odločil dvoboj proti mlademu Špancu. V tretjem nizu pri vodstvu 6:1, 6:3, 5:3 je serviral za zmago, a mu je Alcaraz odvzel začetni udarec in v podaljšani igri prišel do znižanja zaostanka v nizih. Dvoboj je nato sklenil po dobrih treh urah igre s 6:4 v četrtem nizu.

"Mentalno je zahtevno igrati proti tako dobremu in uspešnemu igralcu. V odločilnih trenutkih se začne glava poigravati s teboj in Carlos je to znal izkoristiti," je priznal 26-letni Zverev, ki še nima grand slam naslova.

Številka 2 maha v slovo. FOTO: Issei Kato/Reuters

Dajana Jastremska je zabeležila osmo zaporedno zmago v Melbournu. Pot je začela v kvalifikacijah, danes pa je v četrtfinalu s 6:4 in 6:3 ugnala Čehinjo Lindo Noskovo. S tem je dve zmagi oddaljena od ponovitve uspeha Britanke Emme Raducanu, ki je doslej kot edina osvojila grand slam kot kvalifikantka.

Njena tekmica v polfinalu bo Kitajka Zheng Qinwen, ki je bila v treh nizih boljša od Rusinje Ane Kalinskaje. Enaindvajsetletna Kitajka doslej na največjih turnirjih ni prišla dlje od četrtfinala.

Jastremska spet v top 30

Trenutno je 23-letna Ukrajinka 93. igralka sveta, s polfinalom pa si je že zagotovila vrnitev med najboljših 30. Po Avstralki Christine Dorey leta 1978 je v ženski konkurenci druga kvalifikantka v odprti eri, ki se je v Melbournu uvrstila med najboljše štiri.

"Lepo je pisati zgodovino, srečna sem, a tudi utrujena. Sem sem prispela 3. januarja. Dnevi, ko igram, tečejo hitro, v prostih dnevih pa imam občutek, da sem tu že šest mesecev. Ne mislim, da igram posebej dobro. Edino, na kar sem ponosna, je borba," meni Ukrajinka, sicer odlična serverka, ki je na poti do polfinala izločila tudi zmagovalko Wimbledona, Čehinjo Marketo Vondroušovo, in dvakratno zmagovalko avstralskega grand slama, Belorusinjo Viktorijo Azarenko.