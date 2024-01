Carlos Alcaraz tudi letos ne bo izzval Novaka Đokovića v Melbournu

V nadaljevanju preberite:

Od leta 2013, ko so v polfinalu odprtega prvenstva Avstralije igrali Novak Đoković, Roger Federer, Andy Murray in David Ferrer, se ni zgodilo, da bi se v najboljšo moško četverico uvodnega turnirja za grand slam v sezoni uvrstili vsi štirje glavni nosilci. Lani sta se denimo prvopostavljena Rafael Nadal in Casper Ruud poslovila že v drugem krogu, letos pa je shemo predvidenih favoritov premešal Alexander Zverev. Izločil je številko 2 svetovnega tenisa Carlosa Alcaraza.

Melbourne ostaja Alcarazova najbolj nesrečna postaja med turnirji velike četverice, saj je z letošnjim prebojem v četrtfinale celo izboljšal svojo najboljšo uvrstitev. Kako se je medtem namučil Danil Medvedjev proti Hubertu Hurkaczu? Đoković je opravil svojo nalogo že dan prej, a ostal pod sojem žarometov, saj je vedno posebna zgodba. Nekaj rekordov mu je ostalo na voljo tudi v Avstraliji ... Kdo je bil doslej bolj prepričljiv, Srb ali njegov polfinalni tekmec Jannik Sinner? Zakaj Đoković pravi, da ima z mlajšim rodom bolj sproščene stike, kot jih je imel z asi stare šole?