Berrettini in Ruud prva četrtfinalista OP ZDA

Njun medsebojni obračun za preboj v polfinale bo na sporedu v torek. Matteo Berrettini, finalist lanskega Wimbledona, je za napredovanje med osem najboljših potreboval pet nizov proti Špancu Alejandru Davidovichu Fokini. Na igrišču se je potil tri ure in 46 minut ter 23-letnika ugnal z 2:6, 7:6 (2), 6:3, 4:6, 6:2. Šestindvajsetletnik iz Rima je dosegel 18 asov in osvojil 84 odstotkov točk s prvim servisom. Ubranil je devet od 13 priložnosti tekmeca za odvzem servisa, sam pa je šestkrat dosegel »break«. Od tega trikrat v odločilnem petem nizu, ki ga je prepričljivo dobil s 6:2.

Berrettini se je tretjič v karieri uvrstil v četrtfinale OP ZDA, v polfinalu je igral leta 2019, ko ga je ustavil Rafael Nadal. Španca dvoboj osmine finala čaka v ponedeljek, ko mu bo nasproti stal domačin Frances Tiafoe. Italijana pa bo skušal na poti do polfinala ustaviti Casper Ruud, finalist letošnjega Roland-Garrosa. Triindvajsetletnik iz Osla je prvič igral v osmini finala OP ZDA, zdaj pa je storil še korak naprej. Za napredovanje je potreboval štiri nize proti Francozu Corentinu Moutetu. Po treh urah in 19 minutah je Ruud slavil s 6:1, 6:2, 6:7 (4), 6:2.

V moški konkurenci bosta drevi in ponoči še dva obračuna osmine finala v zgornji polovici žreba. Prvi nosilec in branilec naslova Rus Danil Medvedjev se bo v poslastici nočnega sporeda pomeril z Avstralcem Nickom Kyrgiosom. V drugem obračunu se bosta udarila dobitnika srebrne in bronaste kolajne z OI v Tokiu, Rus Karen Hačanov in Španec Pablo Carreño Busta.

V prvem obračunu osmine finala pri ženskah se bo Francozinja Caroline Garcia pomerila z domačinko Alison Riske-Armitraj, v drugem bo še eno Američanko Coco Gauff izzvala Kitajka Zhang Shuai. Ponoči bosta še dva dvoboja, Rusinja Ljudmila Samsonova bo igrala proti Avstralki Ajli Tomljanović, Tunizijka Ons Jabeur pa proti Rusinji Veroniki Kudermetovi.