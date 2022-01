Berrettini prvi Italijan med četverico, za finale z Nadalom

Matteo Berrettini je na odprtem teniškem prvenstvu Avstralije v Melbournu spisal novo poglavje v zgodovini. Postal je prvi Italijan, ki se je uvrstil v polfinale, v katerem se bo pomeril s Špancem Rafaelom Nadalom. V četrtfinalu je po izenačenem boju, ki je trajal tri ure in 49 minut, po petih nizih premagal 35-letnega Francoza Gaela Monfilsa.

Berrettini, sedmi nosilec in lanski finalist Wimbledona, je prva dva niza dobil s 6:4, druga dva izgubil s 3:6, v petem pa zmagal s 6:2. To je bila v karieri že njegova šesta zmaga v dvobojih, ki so trajali pet nizov.

Jutri še Jannik Sinner?

»Biti prvi Italijan v polfinalu Melbourna je res nekaj neverjetnega. Upam, da se mi bo jutri pridružil še Jannik Sinner,« je bil nad dejstvom, da je spisal zgodovino navdušen Berrettini, ki je bil zelo zadovoljen s svojo igro: »Oba sva prikazala odličen tenis in pokazala veliko čustev, mislim, da so gledalci uživali. Gael je v odlični formi, tu do najinega dvoboja ni izgubil niti niza, tudi danes je igral zelo dobro. Po vodstvu z 2:0 sem vendarle mislil, da ga bom ugnal s 3:0, a se je dvoboj zavlekel.«

Italijan se bo v polfinalu pomeril z Nadalom, ki je v četrtfinalu prav tako po petih nizih s 6:3, 6:4, 4:6, 3:6, 6:3 ugnal v Izraelu rojenega Kanadčana Denisa Shapovalova. Petintridesetletni Španec ostaja v igri za rekordni 21. naslov na turnirjih velike četverice, za zdaj si z 20 deli vrh večne lestvice s Švicarjem Rogerjem Federerjem in Srbom Novakom Đokovićem.