Bil sem le številka, moje ime je bilo A2923EV

Boris Becker se je oglasil, prvič, odkar je bil prejšnji četrtek izpuščen iz londonskega zapora, kjer je bil od aprila in je odslužil dve in polletno zaporno kazen. Po vrnitvi v Nemčijo je za nemško televizijsko postajo Sat 1 dal intervju, v odlomkih pa ga je objavil časopis Bild.

»V zaporu si nihče, si le številka. Moja je bila A2923EV. Nisem bil Boris Becker, in nikogar ne briga, kdo si,« je vidno shujšan in s spremenjeno barvo las razkrival najbolj znani teniški »kriminalec« in davčni utajevalec.

V slabo varovanem zaporu v Londonu je 55-letni Becker preživel le sedem mesecev, a dovolj, da je dojel, kako ponižujoča izkušnja je za njim.

»Naučil sem se težke lekcije. Zelo boleče. Vse skupaj me naučilo nekaj pomembnega in vrednega. Nekatere stvari so se zgodile z dobrim razlogom,« je ponižno, kot so zapisali, govoril desetletja tudi zelo viden in priljubljen član svetovnega jet-seta. Takšnega statusa v zaporu ni imel, a tudi ni bil povsem obupan. Redno naj bi bil v telovadnici in pomagal zapornikom pri njihovi telesni pripravljenosti in psihologiji.

»A sem komaj čakal, da pridem ven. Zelo sem si želel. Od šeste zjutraj sem sedel na robu postelje in upal, da se bodo odprla vrata celice. Prišli so ob 7.30. Odklenili so vrata in me vprašali, ali sem pripravljen? 'Gremo,' sem jim rekel. Vse sem že zložil prej,« je povedal v prvem odkritem delu pogovora.

V Anglijo se ne sme vrniti naslednjih deset let.