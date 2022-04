Branilec lovorike Jokić vnovič med kandidati za naziv MVP

V košarkarski ligi NBA je napočil čas izločilnih bojev in tudi končnih odločitev. A obenem se bliža tudi trenutek razglasitve najboljšega igralca v rednem delu sezone.

Na tem seznamu so zdaj le trije: Nikola Jokić (Denver Nuggets), srbski branilec lovorike za najkoristnejšega igralca (MVP), prvi strelec Joel Embiid (Philadelphia 76ers) in Grk Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), dvakratni MVP.

Kandidati za najboljšega obrambnega igralca so Mikel Bridges (Phoenix), Rudy Gobert (Utah) in Marcus Smart (Boston), za lovoriko za najboljšega novinca pa se potegujejo Scottie Barnes (Toronto), Cade Cunningham (Detroit) in Evan Mobley (Cleveland). Za najboljšega šestega igralca so bili nominirani Tyler Herro (Miami), Cam Johnson (Phoenix) in Kevin Love (Cleveland), za tistega, ki je v tej sezoni najbolj napredoval, pa Ja Morant (Memphis), Darius Garland (Clevelend) in Dejonte Murray (San Antonio).

Za trenerja leta se bo potegovala trojica: to so Taylor Jenkins (Memphis), Eric Spoelstra (Miami) in Monty Williams (Phoenix).