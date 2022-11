Burno zgodbo leta 2022 začel v Rimu in končal v Torinu

V nadaljevanju preberite:

Padel je zastor nad posamičnimi ,turnirji sezone ATP, za najboljših 8 reprezentanc je na vrsti le še sklepno dejanje Davisovega pokala. V Torinu pa se je najbolje odrezal Novak Đoković in se tudi soočil z vprašanjem, če je zdaj najboljši na svetu. Kaj je odgovoril in kaj je dejal nogometnemu asu Zlatanu Ibrahimoviću? Zakaj se v Italiji tako dobro počuti in kaj si misli o vinu pri naših zahodnih sosedih?