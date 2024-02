Carlos Alcaraz bi v Parizu raje osvojil zlato kolajno kot veliki slam

Drugi igralec sveta Carlos Alcaraz je v ponedeljek pred nastopom na teniškem turnirju ATP v Buenos Airesu dejal, da bi, če bi moral izbirati, letos raje osvojil zlato olimpijsko odličje kot naslov na turnirju za veliki slam na OP Francije v Parizu, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.

»Zame so sanje odnesti zlato odličje v svojo državo, v Španijo. In zlato je ena največjih stvari v športu nasploh,« je dejal Alcaraz.

Vendar je dejal, da bi »rad zmagal na obeh turnirjih, ne bom lagal«.

Olimpijski teniški turnir bo potekal na istih peščenih igriščih Roland Garrosa kot odprto prvenstvo Francije, ki ga Alcaraz še ni osvojil. Dvakratni zmagovalec turnirjev za grand slam še ni nastopil na olimpijskih igrah.

Dvajsetletni igralec, ki ga mnogi v Španiji vidijo kot naslednika Rafaela Nadala, trenutno kot svoja največja tekmeca vidi prvaka OP Avstralije Jannika Sinnerja iz Italije in prvega igralca sveta Novaka Đokovića iz Srbije. Treba ju je premagati, je dejal Alcaraz, ki sebe in najboljšega nemškega igralca Alexandra Zvereva uvršča eno stopnjo nižje.

Zverev je januarja v četrtfinalu OP Avstralije premagal Alcaraza.

Trenutni drugi igralec sveta je do zdaj osvojil dva od štirih grand slamov, US Open leta 2022 in Wimbledon leta 2023.

Alcaraz je v Buenos Airesu znova favorit kot branilec naslova. V četrtek se bo v osmini finala pomeril z Argentincem Camilom Ugom Carabellijem, potem ko je bil v prvem krogu prost.