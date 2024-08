Carlos Alcaraz potarnal zaradi natrpanega urnika, potrta tudi Naomi Osaka

Že v drugem krogu teniškega odprtega prvenstva ZDA v New Yorku se je ponoči poslovil eden od glavnih kandidatov za končno zmago, Španec Carlos Alcaraz. Izpadla je tudi dvakratna zmagovalka tega turnirja – Japonka Naomi Osaka.

Posebej presenetljiv je poraz Alcaraza, zmagovalca OP ZDA 2022, ki je bil veliki favorit v dvoboju z Nizozemcem Boticom van de Zandschulpom. A te vloge ni upravičil – na koncu je izgubil z 1:6, 5:7, 4:6.

»Preprosto sem brez besed. Zame je to neverjeten večer, in to prvič tukaj v nočnem delu tekmovanja na štadionu Arthurja Asha. Res pa sem od prve točke naprej verjel, da imam priložnost za zmago. Pomembno je bilo, da sem ostal miren in zbran proti takšnemu tekmecu,« je bil po eni od večjih teniških senzacij v zadnjem obdobju kar malce nejeveren tudi van de Zandschulp, ki je letos dosegel svojo šele 12. zmago.

Botic van De Zandschulp je po veliki zmagi ostal brez besed. FOTO: Charly Triballeau/AFP

Na drugi strani je bil 21-letni Alcaraz, v tej sezoni že zmagovalec Pariza in Wimbledona, ki se je pred tem v New Yorku vselej prebil najmanj do četrtfinala. Zdaj ga je izločil 74. igralec letvice ATP. Pred tem je španski as že v drugem krogu grand slama izpadel le v Wimbledonu 2021.

V prvem nizu je 28-letni Nizozemec v vsega pol ure pometel z Alcarazom. Uvod v drugi niz je nakazal, da bi lahko obrnil potek, ko je van de Zandschulpu odvzel servis za izenačenje na 2:2, a je Nizozemec vztrajal z agresivnim tenisom in bil v 12. igri nagrajen z vodstvom 2:0. Dvoboj je dokončno odločila deveta igra tretjega niza, ko je van de Zandschulp prešel v vodstvo s 5:4 in na lasten servis končal dvoboj.

»Teniški koledar je tako poln. Igral sem veliko tekem v Wimbledonu, na Roland Garrossu, olimpijskih igrah. Po igrah sem si zato vzel malo premora, a očitno ne dovolj. Na teren nisem prišel s takšno energijo, kot sem verjel, da jo imam. A vse skupaj naj ne bo opravičilo,« je po porazu dejal Alcaraz, ki je pred tremi tedni izgubil olimpijski finale s Srbom Novakom Đokovićem.

Karolina Muchova je bila boljša od Naomi Osaka. FOTO: Geoff Burke/Usa Today Sports

Za Muchovo že zmaga, da lahko igra

Poslovila pa se je tudi zmagovalka New Yorka 2018 in 2020 Naomi Osaka, ki se je po porodu letos uspešno vrnila v šport. S 6:3 in 7:6 (5) jo je premagala 52. igralka sveta, Čehinja Karolina Muchova. Uvod v turnir je obetal drugačno nadaljevanje, potem ko je Japonka, ki je lani rodila hčerko Shai, v prvem krogu ugnala Jeleno Ostapenko, igralko iz prve deseterice na lestvici WTA. Tokrat je Naomi priložnost zamudila v drugem nizu, ko je imela tri zaključne žogice, da bi izid v nizih poravnala na 1:1.

Uvodni niz je Čehinja v svojo korist odločila z odvzemom servisa v sedmi in deveti igri. V drugem pa je Osaka prešla v vodstvo s 5:4 in 40:0, a ga je v podaljšani igri nato dobila Muchova. »Težko je, saj očitno lahko ocenim formo le po rezultatih. Počutim se hitrejšo in močnejšo, a sem izgubila že v drugem krogu,« je po porazu povedala Osaka. »Zame je največja zmaga letos to, da sploh lahko igram,« pa je poudarila Muchova, ki je bila po lanski poškodbi zapestja s teniških igrišč odsotna kar devet mesecev.

Zmagala tudi nekdanja danska številka ena

V moški konkurenci je bil ponoči uspešen tudi petopostavljeni Rus Danil Medvedjev, ki je v treh nizih, v zadnjem v podaljšani igri, premagal Madžara Fabiana Marozsana. Nekdanja danska številka ena ženskega tenisa Caroline Wozniacki pa je premagala Mehičanko Renato Zarazua s 6:3 in 6:3.

Že včeraj popoldne je napredoval prvi nosilec, Italijan Jannik Sinner, ki je po nekaj začetnih težavah zanesljivo ugnal domačina Alexa Michelsena s 6:4, 6:0 in 6:2 (po uri in 39 minutah). Za preboj v četrto kolo, v katerem je tekmovanje v New Yorku končal lani, se bo pomeril z Avstralcem Christopherjem O'Connellom; ta je s 6:3, 6:4, 3:6, 6:3 ugnal Italijana Mattio Belluccija.

V moški konkurenci sta izpadla osmopostavljeni Poljak Hubert Hurkacz in 16. nosilec Američan Sebastian Korda. Že včeraj je napredovala tudi prva nosilka Iga Šwiatek. Poljakinja je po boljši igri kot v prvem krogu tokrat oddala le eno igro proti Japonki Eni Šibahara za zmago s 6:0 in 6:1. Za preboj v četrto kolo se bo 22-letnica iz Varšave pomerila z Rusinjo Anastazijo Pavljučenko, ki je bila boljša od Italijanke Elisabetto Cocciaretto.

Po vdaji Čehinje Karoline Pliškove je v tretje kolo napredovala Italijanka Jasmine Paolini. Peta nosilka ter finalistka letošnjega Rolanda Garrosa in Wimbledona je odigrala le tri točke, preden si je Čehinja zvila gleženj in ni bila sposobna nadaljevati.

Zanesljivo je zmagala tudi 18. nosilka, Rusinja Dijana Šnajder, po dveh nizih sta si tretje kolo priborili tudi njena rojakinja, 15. nosilka Ana Kalinska, in 30. nosilka Julija Putinceva iz Kazahstana. Njena rojakinja Jelena Ribakina, četrta nosilka, pa je zaradi poškodb brez boja predala proti Francozinji Jessiki Ponchet.