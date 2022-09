Casper Ruud in Carlos Alcaraz se bosta udarila za sveti gral

V nedeljskem finalu se bosta Casper Ruud in Carlos Alcaraz na zadnjem letošnjem turnirju za veliki slam udarila za prvi naslov na turnirjih za grand slam v karieri, obenem pa tudi za prvo mesto na svetovni lestvici ATP. Komaj 19-letni Alcaraz je v polfinalu zmagal proti ljubljencu domačega občinstva Francesu Tiafoeju s 6:7 (6), 6:3, 6:1, 6:7 (5) in 6:3. Že pred tem si je 23-letni Ruud vstopnico za finale zagotovil z zmago s 7:6 (5), 6:2, 5:7 in 6:2 proti Rusu Karenu Hačanovu.

Zmagovalec nedeljskega finala pa ne bo osvojil le svojega prvega naslova na turnirjih za veliki slam, temveč bo obenem na prvem mestu svetovne lestvice zamenjal branilca naslova v New Yorku, Rusa Danila Medvedjeva, ki je letos izpadel že v osmini finala proti Avstralcu Nicku Kyrgiosu. Alcaraz je najmlajši finalist OP ZDA po letu 1990, ko je Američan Pete Sampras dvignil pokal pri 19 letih in 28 dneh.

Pred dvema dnevoma je v četrtfinalu proti Italijanu Janniku Sinnerju odigral maratonski dvoboj, dolg 5:15 ure, ki se mu tokrat ni prav nič poznal pri kondiciji, ravno nasprotno. Alcaraz se je po tesno izgubljenem prvem nizu šele zares začel igrati in se zasluženo uvrstil v svoj prvi finale turnirjev za grand slam.

Tiafoe s solzami v očeh

»Igramo v polfinalu turnirja za grand slam, zato moramo dati vse od sebe, pa naj gre za štiri ali pet ur,« je Alcaraz pojasnil svoje ogromne zaloge moči. Tiafoe, ki je pred domačimi navijači upal na veliki met, pa se je po porazu boril s solzami. »Počutim se, kot da sem vse razočaral,« je dejal 24-letnik v štadionski mikrofon: »Vrnil se bom in zmagal! Oprostite mi tokrat!«

Tiafoe, za katerega je na stadionu Arthur Ashe navijala tudi nekdanja prva dama ZDA Michelle Obama, je vmes doživel nerazložljiv padec v igri. Medtem pa je Ruud po uspehu nad Hačanovom sijal od sreče. »Tako sem vesel,« je dejal Ruud po svoji drugi uvrstitvi v finale gand slama, in dodal: »Na začetku sva bila oba nekoliko živčna, na srečo sem dobil prvi niz. V drugem in četrtem pa sem igral fenomenalno.«

Na sporedu je bil tudi finale moških dvojic. Naslova sta se veselila Britanec Joe Salisbury v paru z Indijcem Rajeevom Ramom, ki sta bila prva nosilca turnirja in sta v finalu s 7:6 (4) in 7:5 premagala druga nosilca, britansko-nizozemsko navezo Neal Skupski-Wesley Koolhof.

Iga Šwiatek in Ons Jabeur drevi za naslov

V ženskem finalu se bosta že drevi po slovenskem času (22.00) pomerili prvi favoritinji, vodilna teniška igralka z računalniške lestvice WTA Iga Šwiatek iz Poljske in Tunizijka Ons Jabeur. Poljakinja bo lovila tretji naslov na turnirjih za grand slam, Tunizijka pa prvega. Obenem gre za igralki, ki bosta prvič igrali v finalu New Yorka, letos pa sta zbrali največ točk na turnirjih najvišje ravni.

Enaindvajsetletnica iz Varšave je v tej sezoni nesporna številka ena, potem ko je dobila kar šest turnirjev, od tega vse zapovrstjo med februarjem in junijem. Niz neporaženosti mlade Poljakinje je takrat trajal kar 37 posamičnih zmag. V Parizu je letos zanesljivo osvojila drugo turnirsko zmago na grand slamih, kasneje pa se je njen niz neporaženosti končal v Wimbledonu, kjer jo je ugnala Francozinja Alize Cornet. Tudi kasneje na severnoameriških betonskih igriščih ni ravno blestela, pravo formo pa je ujela v New Yorku in se prvič v karieri prebila do četrtfinala.

Nato je napravila še dva koraka naprej, potem ko je v polfinalu po treh nizih ugnala Belorusinjo Arino Sabalenka s 3:6, 6:1, 6:4. Doslej je desetkrat igrala na zadnjih stopničkah turnirjev na najvišji ravni, a le enkrat izgubila, in sicer ob premiernem nastopu v finalih v Luganu proti Slovenki Poloni Hercog. Od takrat je dobila vseh devet finalnih obračunov. Tunizijka na drugi strani ni tako uspešna, ko gre za finalne dvoboje, dobila je le tri od devetih. Izgubila je tudi svojega zadnjega ob prvem finalu na turnirjih velike četverice, natančneje v Wimbledonu, kjer jo je premagala Kazahstanka Jelena Ribakina.

Vseeno je Jabeurjeva v zadnjih dveh letih v svetovnem vrhu, njen finalni nastop v New Yorku pa ni presenečenje. Konec koncev je, četudi z veliko razliko, za Swiatekovo druga najboljša po osvojenih točkah v tej sezoni. V polfinalu pa je za nameček brez težav ugnala poleti zelo uspešno Francozinjo Caroline Garcia s 6:1, 6:3. V medsebojnih obračunih sta finalistki izenačeni na 2:2, na trdih podlagah je izid 1:1. Letos v Rimu je na pesku Poljakinja nazadnje slavila zanesljivo s 6:2, 6:2, lani v Cincinnatiju pa je na podobni podlagi, kot je newyorška Tunizijka slavila s 6:3, 6:3. Na stavnicah je v prednosti Šwiatkova, a ne tako izrazito, sploh glede na dosežke v tej sezoni.