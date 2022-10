Čehinja doma po maratonu prekinila serijo številke 1

Čehinja Barbora Krejčikova je prekinila niz zmag prve igralke sveta, Poljakinje Ige Swiatek, v finalih turnirjev WTA v 2022. Po sedmih zaporednih nastopih in prav toliko naslovih je 21-letna Poljakinja pokleknila v finalu Ostrave. Domačinka je po maratonskem dvoboju oz. treh urah in 17 minutah zmagala s 5:7, 7:6 in 6:3.

Za Krejčikovo je to drugi naslov v dveh tednih, pred sedmimi dnevi je bila najboljša v Tallinnu, in četrti v karieri. Na novi lestvici WTA se bo 26-letna igralka povzpela do 14. mesta. Hkrati je Čehinja druga igralka sveta med dvojicami.

Poljakinja je doživela prvi poraz po mesecu in pol oziroma turnirju v Cincinnatiju. Od tedaj je zmagala na desetih dvobojih, osvojila je OP ZDA, njen tretji grand slam v karieri, in dobila tri partije v Ostravi.

Enaindvajsetletna Poljakinja tako ostaja pri 60 zmagah v 2022 in desetih naslovih WTA. Letos je zmagala v Dohi, Indian Wellsu, Miamiju, Stuttgartu, Rimu, Rolandu Garrosu in New Yorku.