Cicipasa pet minut pred finalom pretresla žalostna novica

Pokali in zmage niso vse

je v finalu OP Francije proti srbskemu zvezdnikuvodil že z 2:0 v nizih, nato pa je sledil velik preobrat, po katerem je cenjeni pokal mušketirjev po dolgi vladavinivnovič dvignil 34-letni Beograjčan.Poraženi Grk je po dvoboju na družbenih omrežjih razkril, da je pet minut pred prihodom na igrišče izvedel za smrt babice, ki ji je v nedeljskih večernih urah nato posvetil ganljiv zapis.»Življenje se ne vrti okoli zmag in porazov. Gre za uživanje v vsakem posameznem trenutku življenja, pa če si sam ali v družbi,« je zapisal Cicipas. »Živeti življenje, ki nekaj pomeni, brez stisk in bede. Dvigovanje pokalov in proslavljanje zmag je nekaj, ni pa vse. 5 minut pred prihodom na igrišče je moja zelo ljuba banica izgubila svojo bitko z življenjem. Bila je pametna ženska, nobeno človeško bitje, ki sem ga kadarkoli spoznal, se ne more primerjati z njeno vero v življenje, radodarnostjo in skrbnostjo,« je nadaljeval še vedno zgolj 22-letni Atenčan, ki tako kot Đoković prebiva v Monaku.»Pomembno je, da je takšnih ljudi na tem svetu več. Ker ob takšnih ljudeh zaživiš. Pripravijo te do tega, da sanjaš. Rad bi dejal, ne glede na dan, okoliščine ali situacijo, da je to v celoti posvečeno njej in samo njej. Hvala, da si vzgojila mojega očeta. Brez njega to ne bi bilo mogoče,« je ob fotografiji z osvojenim pokalom za drugo mesto še pripisal Cicipas.