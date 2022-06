Danski najstnik še ni kos skandinavski št. 1

Casper Ruud je postal prvi Norvežan v zgodovini, ki se je uvrstil v polfinale teniškega turnirja za veliki slam. Osmi igralec sveta je v četrtfinalu Roland Garrosa s 6:1, 4:6, 7:6 (2), 6:3 premagal danskega najstnika Holgerja Runeja in se bo v polfinalu pomeril s Hrvatom Marinom Čilićem, zmagovalcem odprtega prvenstva ZDA 2014.

Devetnajstletni Holger Rune je vse bliže najboljšim. FOTO: Christophe Archambault/AFP

Devetnajstletni Rune, sicer 40. igralec na svetovni lestvici, je v osmini finala izločil četrtega nosilca in lanskega finalista OP Francije, Grka Stefanosa Cicipasa.

Vendar pa je Ruud zasenčil mladega Danca in na dvoboju sprožil 13 asov in 55 winnerjev.

Zdaj bo 23-letni Norvežan za mesto v finalu lopar prekrižal s Čilićem, ki je po zmagi nad drugim nosilcem Rusom Danilom Medvedjevom v osmini finala nato v četrtfinalu izločil še sedmega nosilca, prav tako Rusa Andreja Rubljova.

Hrvaški veteran Marin Čilić v Parizu igra kot v najboljših letih. FOTO: Yves Herman/Reuters

Za zmago s 5:7, 6:4, 6:3, 3:6 in 7:6 (2) je hrvaški veteran potreboval štiri ure in deset minut, potem ko je dobil prvi »super tie break« (do deset točk) v zgodovini pariškega turnirja.

V petkovem drugem polfinalu se bosta pomerila 13-kratni zmagovalec na pariškem pesku Španec Rafael Nadal, ki je v četrtfinalu izločil prvega nosilca Srba Novaka Đokovića, ter Nemec Alexander Zverev, sicer tretji igralec sveta.