Đoković bo izpustil prvo dejanje v Avstraliji

Najboljši teniški igralec sveta Novak Đoković najbrž ne bo nastopil za Srbijo na pokalu ATP, ki bo od 1. januarja v Sydneyju, poročanje srbskega Blica povzema tudi francoska tiskovna agencija AFP. »Novak 99-odstotno ne bo potoval na pokal ATP,« je za Blic dejal vir blizu Dokovića.

Dodal je: »Trenira doma in se je odločil, da bo to tekmovanje izpustil.« Srbijo naj bi v dvobojih proti Norveški, Čilu in Španiji zastopali Filip Krajinović, Dušan Lajović, Matej Sabanov, Nikola Ćaćić in Nikola Milojević. V Avstraliji ne bo niti selektorja Viktorja Troickega.

O Melbournu se bo odločil še letos

Novak Đoković je bil po besedah organizatorjev 8. decembra uvrščen na seznam posameznikov za nastop na odprtem prvenstvu Avstralije, prvem turnirju za grand slam v sezoni 2022. Srbski zvezdnik in številka ena lestvice ATP je bil dlje časa vprašljiv za nastop v Melbournu, ker ne želi razkriti svojega cepilnega statusa. Beograjčan (34) se je dan prej, 7. decembra, znašel tudi na seznamu potrjenih tenisačev za nastop na pokalu ATP. Ta turnir bo potekal med 1. in 9. januarjem v Sydneyju, v zvezni državi Novi južni Wales.

Novak Đoković vadi v Beogradu. FOTO: Oscar Del Pozo/AFP

Na OP Avstralije bodo lahko igrali le polno cepljeni igralci, so večkrat sporočili tako organizatorji kot oblasti v zvezni državi Viktoriji. Đoković, ki je zagovornik svobodne izbire, vseskozi skriva cepilni status. Njegova udeležba na OP Avstralije, kjer bi med 17. in 30. januarjem skušal osvojiti deseti naslov, je še nejasna. Blic poroča, za je Đoković zaenkrat v Beogradu, kjer se ob treningih posveča svoji družini in fundaciji. Njegova odločitev o nastopu na uvodnem turnirju za veliki slam sezone naj bi bila znana še pred novim letom.