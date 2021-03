Đoković bo v ponedeljek spisal zgodovino

Srbski teniški igralec Novak Đoković se bo v ponedeljek, ko bodo objavili novo lestvico ATP, vpisal v zgodovino. Postal bo igralec, ki je najdlje preživel na prvem mestu računalniške kakovostne lestvice, s 311 tedni bo prehitel Švicarja Rogerja Federerja. To bo še eden od rekordov Srba, pri katerem pa ne misli ostati.



Še za nekatere rekordne dosežke ima 33-letnik na strani čas, saj je mlajši od Federerja in drugega velikega tekmeca, Španca Rafaela Nadala, s katerima se bori za rekordne dosežke. Tudi za rekord v številu zmag na turnirjih za grand slam, z 18 trenutno za tekmecem zaostaja za dva naslova.



»Ko bom postal zgodovinska številka ena svetovnega tenisa, bom olajšan,« je po zmagi na odprtem prvenstvu Avstralije dejal Đoković, po kateri je že vedel, da bo presegel rekord Federerja v številu preživetih tednov kot prvi igralec sveta. »Zdaj se bom bolj posvečal turnirjem za grand slam,« je dodal, s tem pa pokazal, da mu je še kako mar za lovljenje rekordov.



Enega od teh je izenačil lani, ko je tako kot Američan Pete Sampras leto šestič končal na prvem mestu računalniške lestvice.



Đoković se je na lestvici med najboljših sto igralcev zavihtel julija 2005, nekaj tednov zatem, ko je Nadal osvojil svoj prvi turnir za grand slam, zmagal je v Parizu. Junija 2006 je bil že med najboljšimi 50 igralci, marca 2007 pa se je prebil med najboljšo deseterico. Prvi igralec sveta je prvič postal 4. julija 2011, ko je v finalu Wimbledona ugnal Nadala.

Po poškodbi nazadoval na 22. mesto

Prvi večji padec je doživel poleti leta 2017, zaradi poškodbe in šestmesečne odsotnosti s turnirjev je nazadoval na 22. mesto. Po poškodbi se je hitro vrnil na zmagovita pota, novembra je že bil že spet najboljši. S prvega mesta je za dva meseca zdrsnil tudi novembra 2019, ko ga je prehitel Nadal.



Srb je leta 2016 postal tudi prvi, ki je z nagradami zaslužil več kot 100 milijonov dolarjev, zelo malo pa je tistih, ki verjamejo, da ne bo presegel rekorda v številu zmag na največjih turnirjih. To potrjujejo tudi medsebojne tekme, predvsem v zadnjem obdobju.



Srb v medsebojnih dvobojih s Federerjem vodi 27:23, zmagal je na zadnjih šestih obračunih na največjih turnirjih, Švicar ga na teh ni ugnal že od Wimbledona 2012. Proti Nadalu ima izid v zmagah 29:27 in je še vedno eden od dveh igralcev, ki ga je premagal na pariškem pesku. Đoković ima še vedno željo, da postane prvi igralec v zadnjih 50 letih, ki je v istem letu dobil vse štiri turnirje za grand slam.



Na najnovejši računalniški lestvici bo v ponedeljek Nadal izgubil drugo mesto, prehitel ga bo Rus Danil Medvedjev, Federer, ki se v Dohi vrača po več kot enoletni odsotnosti zaradi poškodbe kolena, pa bo zdrsnil iz najboljše peterice.

