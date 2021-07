Đoković ekspresno v polfinale, sledi Federer

Roger Federer je najstarejši četrtfinalist na grand slamih. FOTO:

ostaja v igri za koledarski slam. V polfinalu turnirja v Wimbledonu je s 6:3, 6:4 in 6:4 premagal presenetljivega madžarskega tekmecaZvečer bo na osrednje igrišče stopil osemkratni zmagovalec Wimbledona, ki se bo pomeril s PoljakomĐoković in Federer sta bila leta 2019 zadnja finalista tretjega turnirja za grand slam v letu, po petih urah epskega dvoboja je zmagal Srb, ki ima 19 naslovov, rekorderja Federer inle enega več.Đoković se je 41. prebil med najboljše štiri in je dobil 100. dvoboj na travi.Novak Đoković (Srb, 1) : Hubert Hurkacz (Mad) 6:3, 6:4, 6:4Karen Hačanov (Rus, 25) : Denis Shapovalov (Kan, 10)Roger Federer (Švi, 6) : Hubert Hurkacz (Pol, 14)Matteo Berrettini (Ita, 7) : Felix Auger-Aliassime (Kan, 16)