Đoković je zapel, obzorja so se mu zjasnila

Bojte se Novaka Đokovića, ki poje, bi lahko sporočili njegovim tekmecem, potem ko je srbski teniški zvezdnik ob slovesnosti po zmagi na mastersu v Rimu spontano v mikrofon zapel verz pesmi Go West od skupine Pet Shop Boys. »Together, when the skies are blue« (ko se obzorja zjasnijo), se refrenu ni mogel upreti Nole, ki so se mu zares razblinili temni oblaki, potem ko so začetek leta zaznamovala predvsem njegova stališča glede cepljenja proti covidu-19. Čas, da pokaže tudi formo svojih glasilk – resnici na ljubo je šlo malce mimo not –, ne bi mogel biti bolj primeren. Konec tedna je namreč v Italiji zaznamovala evrovizija v Torinu, Đoković pa je navdušenec nad srbsko izvajalko Ano Đurić.