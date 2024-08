Đoković po šoku v ZDA: Igral sem najslabši tenis vseh časov

Odprto teniško prvenstvo ZDA je postreglo z novim presenečenjem. Po Špancu Carlosu Alcarazu je izpadel še Novak Đoković. Branilec naslova je v 3. krogu izgubil z Avstralcem Alexeijem Popyrinom s 4:6, 4:6, 6:2, 4:6. Nazadnje je zdaj 37-letni Srb v New Yorku tako zgodaj izpadel leta 2006, ko je na US Opnu nastopil drugič v karieri.

Prvič v karieri v osmini finala

Srb je US Open dobil štirikrat, slab mesec dni po zmagi na olimpijskih igrah v Parizu pa je bil tudi tokrat med glavnimi kandidati za slavje in jubilejni že 25. naslov na turnirjih za velik slam. In prav čudi, da je Beograjčana ugnal 28. nosilec Popyrin, ki se je z »velikim skalpom« sploh prvič v karieri uvrstil v osmino finala na katerem od največjih turnirjev v sezoni. Na svoji strani pa je 12 let mlajši tekmec imel tudi publiko na osrednjem stadionu Arthur Ashe Stadium, saj je znal slaviti vse spektakularne točke, kar je ogrelo navijače. Res je tudi, da je Popyrinova forma očitno trenutno zelo dobra, saj je v pripravah na US Open zmagal na turnirju masters 1000 v Montrealu.

Novak Đoković je moral priznati premoč tekmecu. FOTO: Angela Weiss/AFP

Đoković je tretji krog začel podobno kot lani, ko je z rojakom Laslom Đerejem izgubil uvodna niza s 4:6, nato pa dvoboj obrnil. Tudi danes je znižal zaostanek na 1:2, zmaga s 6:2 v tretjem nizu pa je napovedovala nov preobrat. Tokrat pa se ni razpletlo po željah najuspešnejšega teniškega igralca v zgodovini. Pri izidu 2:2 v četrtem nizu je Avstralec po izjemni borbi Srbu vzel servis, nato pa je prednost povišal celo na 5:2. Đoković je še enkrat zagrozil, a le na kratko, preden je 25-letni tekmec presenetljivo dobil obračun.

Novak Đoković in Alexei Popyrin FOTO: Angela Weiss/AFP

Na koncu je Srb poraz pripisal sebi, saj je v dvoboju naredil 14 dvojnih in kar 49 neizsiljenih napak. »Z igro, ki sem jo prikazal od začetka turnirja, je že tretji krog uspeh. Igral sem enega najslabših tenisov vseh časov,« je po tekmi dejal Đoković. Razlog za to naj bi bil tudi olimpijski nastop: »Očitno se je to poznalo. Za osvojitev zlata sem porabil veliko energije in res sem prišel v New York, a se psihično in fizično nisem počutil svežega. Ampak prav zato, ker je to US Open, sem prišel sem in poskušal pokazati najboljšo igro. Nisem imel fizičnih težav, manjkala mi je le energija.«

Sezona brez novega naslova za veliki slam

Za Srba današnji poraz pomeni tudi sezono brez novega naslova za veliki slam. V Avstraliji je prišel do polfinala, v Franciji mu je nastop preprečila poškodba kolena, v Wimbledonu pa nato ni bil dovolj svež, da bi zmago preprečil Alcarazu. »Igral sem zelo dober tenis. Zame je prav neverjetno, da sem v četrtem krogu, potem ko sem ugnal najboljšega igralca vseh časov,« pa je po tekmi dejal Popyrin, ki ga je ob igrišču spremljal nekdanji avstralski zvezdnik Lleyton Hewitt, prav tisti igralec, ki je Đokovića premagal v tretjem krogu tega turnirja leta 2006.