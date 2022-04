Đoković prvič letos v finalu

Srbski teniški zvezdnik Novak Đoković in Rus Andrej Rubljov bosta igrala v finalu turnirja serije ATP v Beogradu z denarnim skladom 597.900 evrov. Štiriintridesetletni domačin bo prvič to sezono igral v finalu, skupaj pa bo v že 124. sklepnem nastopu lovil 87. lovoriko. Rubljov bo v 16. finalu iskal pot do 11. naslova. Đoković je tudi tretjič ta teden za zmago potreboval tri nize. Vnovič je izgubil prvi niz, nato pa dobil naslednja dva. Tokrat je na igrišču prebil natanko dve uri proti 26. igralcu sveta, Rusu Karenu Hačanovu, in slavil s 4:6, 6:1, 6:2.

Prvi lopar lestvice ATP bo v finalu igral za prvo lovoriko letos, potem ko je malo nastopal. V Monte Carlu je pred tednom dni izpadel ob prvem nastopu, v Dubaju pa je prišel do četrtfinala. Na prvem grand slamu sezone na OP Avstralije v Melbournu pa ni smel nastopiti, potem ko mu je avstralska vlada zavrnila vizum. Ker ni cepljen, ni smel igrati niti na mastersih v Indian Wellsu in Miamiju.

V finalu se bo pomeril z Rubljovom, ki je v polfinalu ugnal Italijana Fabia Fogninija s 6:2, 6:2. Moskovčan bo petič igral v finalu turnirja na peščeni podlagi, doslej je zbral dva naslova. Z Đokovićem sta doslej igrala le enkrat, zmage pa se je na lanskem zaključnem turnirju najboljše osmerice v Torinu veselil Srb.