Đoković v Parizu po jubilejni 40. naslov na mastersih

V finalu turnirja serije 1000 v Parizu bosta igrala prvi igralec sveta, Srb Novak Đoković, in nepostavljeni Bolgar Grigor Dimitrov. Đoković je bil v polfinalu boljši od Rusa Andreja Rubljova s 5:7, 7:6 in 7:5, Dimitrov pa je ugnal Grka Stefanosa Cicipasa s 6:3, 6:7 in 7:6.

Dvaintridesetletni Dimitrov (17. na lestvici ATP) bo prvič v karieri igral v finalu mastersa v Parizu, drugič v finalu turnirjev masters - 2017 je osvojil Cincinnati - ter sedemnajstič na turnirjih ATP. Ima osem naslovov, zadnjega je osvojil 2017, ko je bil najboljši na finalu sezone v Londonu.

Štiri leta starejši Đoković, ki je za zmago potreboval točno tri ure igre (prvi polfinale je trajal 2:30), bo v finalu igral za sedmi naslov na turnirjih v Parizu, jubilejnega 40. na turnirjih serije masters in 97. v karieri.

Novak Đoković lovi že svoj sedmi naslov v Parizu. FOTO: Stephanie Lecocq/Reuters

En teden pred zaključnim turnirjem sezone v Torinu je hkrati znanih vseh osem udeležencev. Pred Parizom so bila na voljo še tri mesta, ki so jih zasedli Cicipas, Nemec Alexander Zverev in Danec Holger Rune.

Pred njimi so si udeležbo zagotovili Đoković, drugi igralec sveta Carlos Alcaraz, Italijan Jannik Sinner ter Rusa Danil Medvedjev in Andrej Rubljov.

Pariz, masters ATP (5,77 milijona evrov), polfinale:

Grigor Dimitrov (Bol) - Stefanos Cicipas (Grč/7) 6:3, 6:7 (1), 7:6 (3);

Novak Đoković (Srb/1) - Andrej Rubljov (Rus/5) 5:7, 7:6 (3), 7:5.