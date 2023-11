V Cancunu je Pegula še vedno nepremagljiva

Jessica Pegula iz ZDA, peta igralka sveta, je na zaključnem teniškem turnirju sezone WTA v mehiškem Cancunu ostala neporažena. V tretjem obračunu skupinskega dela je premagala Grkinjo Mario Sakkari s 6:3 in 6:2. V sobotni polfinale se je uvrstila že prej po zmagah nad Belorusinjo Irino Sabalenko in Kazahstanko Jeleno Ribakino.

V drugem dvoboju zadnjega kroga v skupini je Sabalenka, prva igralka sveta, dobila prvi niz s 6:2, Ribakina pa je v drugem povedla s 5:3, nato je bil dvoboj, ki ga je motil dež, zaradi noči prekinjen in se bo nadaljeval naslednji dan. Tedaj bosta še zadnja dvoboja tudi v drugi skupini. Poljakinja Iga Swiatek, ki si je že zagotovila zaključne boje, bo igrala proti Tunizijki Ons Jabeur, Američanka Coco Gauff pa bo v tekmi s Čehinjo Marketo Vondroušovo odločala o zadnji potnici za polfinale.

Jessica Pegula, z 29 leti je najstarejša udeleženka zaključnega turnirja, je lani na njem igrala prvič in ostala brez zmage. Tokrat se je gladko uvrstila med najboljše štiri in pri tem ni oddala niti niza. Še več, Grkinja, ki je imela kar 35 neizsiljenih napak, med njimi osem dvojnih na servisu, jih je tokrat skupaj osvojil le pet. »Zelo težko je igrati na takem igrišču, podlago so zelo slabo pripravili. Res je težko priti v ritem, tudi ko ti to uspe pa imaš občutek, da boš izgubil dvoboj. Pomembno je predvsem, da skušaš narediti kar najmanj napak,« je povedala Pegula, po šestih letih prva igralka iz ZDA, ki je prišla v polfinale zaključnega turnirja WTA. Pred tem je to uspelo Sloane Stephens v Singapurju leta 2018.

V drugem, nedokončanem dvoboju, bo s servisom začela Ribakina in imela s tem lepo priložnost, da takoj izenači izid v nizih na 1:1. Sabalenka je za prvi osvojeni grand slam v karieri v začetku leta v Melbournu v finalu po treh nizih ugnala Ribakino za tedaj četrto zmago brez poraza v medsebojnih dvobojih. A je potem 24-letna Kazahstanka dobila naslednja dva, v finalu Indian Wellsa marca in prejšnji mesec v četrtfinalu v Pekingu.