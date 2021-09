Đoković začel 340. teden na vrhu, Laverjev pokal prepričljivo Evropi

V ponedeljek je srbski rekorder Novak Đoković začel 340. teden na vrhu lestvice ATP, med najboljšo deseterico ni nobenih sprememb. Najboljši Slovenec Aljaž Bedene je zdrsnil še za eno mesto in je ta čas 93. Đoković vodi pred zmagovalcem odprtega prvenstva ZDA Rusom Danilom Medvedjevom, številka 3 na svetu ostaja Grk Stefanos Cicipas. Omenjeni trije so za zdaj tudi edini, ki so se že uvrstili na sklepni turnir sezone v Torinu v Italiji.



Minuli teden so sicer najboljši teniški igralci nastopali v Bostonu na Laverjevem pokalu, ki so ga še četrtič v prav toliko izvedbah osvojili Evropejci. V boju s selekcijo sveta so že po prvem obračunu zadnjega dne zbrali dovolj točk za doslej najbolj zanesljivo zmago na neuradnem teniškem Ryderjevem pokalu.



Na koncu so Evropejci, ki jih s klopi vodi Šved Björn Borg, slavili zmago s 14:1. Za favorizirano ekipo Evrope so letos igrali Rusa Medvedjev in Andrej Rubljov, Grk Stefanos Cicipas, Nemec Alexander Zverev, Italijan Matteo Berrettini ter Norvežan Casper Ruud, prav vsi pa so na lestvici ATP v »top 10«.



Med slovenskimi igralci je na svetovni lestvici Bedene kot 93. edini v prvi stoterici, med prvimi 650 igralci na svetu pa sta le še Blaž Rola na 175. in Blaž Kavčič na 240. mestu lestvice ATP. Blizu 650-erice se je minuli teden povzpel argentinski Slovenec Tomas Lipovšek Puches, ki je 652.

Iga Swiatek najvišje v karieri, Tamara Zidanšek ostaja 33.

Poljska teniška igralka Iga Swiatek se je povzpela na četrto mesto lestvice WTA in dosegla nov osebni mejnik, Tamara Zidanšek kot najboljša Slovenka ostaja na 33. mestu, kar je tudi zanjo najvišja uvrstitev v karieri. Medtem pa je Kaja Juvan skočila na 94. mesto in le tri pozicije zaostaja za osebnim rekordom.



Zidanškova je že drugi teden zaporedoma četrta najvišjeuvrščena Slovenka v zgodovini lestvice WTA med posameznicami. Neulovljiva rekorderka je Mima Jaušovec, ki je bila marca 1982 šesta igralka na svetu. Katarina Srebotnik je bila najvišje na 20. mestu avgusta 2007, Tina Pisnik je bila januarja 2004 29., Polona Hercog septembra 2011 35. in Maja Matevžič avgusta 2003 na 38. mestu. Na vrhu ni sprememb; Avstralka Ashleigh Barty ima več kot 2700 točk prednosti pred Belorusinjo Arino Sabalenka, tretja pa je Čehinja Karolina Pliškova.

Lestvica WTA (27. september):

1. (1) Ashleigh Barty (Avs) 9726 točk

2. (2) Arina Sabalenka (Blr) 7005

3. (3) Karolina Pliškova (Češ) 5265

4. (6) Iga Swiatek (Pol) 4756

5. (5) Barbora Krejčikova (Češ) 4668

6. (4) Jelina Svitolina (Ukr) 4491

7. (8) Naomi Osaka (Jap) 4326

8. (7) Sofia Kenin (ZDA) 4309

9. (9) Garbine Muguruza (Špa) 4135

10. (12) Maria Sakari (Grč) 3995

...

33. (33) Tamara Zidanšek (Slo) 1841

94. (97) Kaja Juvan (Slo) 845

101.(100) Polona Hercog (Slo) 754

284.(279) Dalila Jakupovič (Slo) 225

...



Lestvica ATP (27. september):



1. (1) Novak Đoković (Srb) 12.133 točk

2. (2) Danil Medvedjev (Rus) 10.575

3. (3) Stefanos Cicipas (Grč) 8350

4. (4) Alexander Zverev (Nem) 7760

5. (5) Andrej Rubljov (Rus) 6130

6. (6) Rafael Nadal (Špa) 5815

7. (7) Matteo Berrettini (Ita) 5173

8. (8) Dominic Thiem (Avt) 4995

9. (9) Roger Federer (Švi) 3765

10. (10) Casper Ruud (Nor) 3440

...

93. (92) Aljaž Bedene (Slo) 812

175. (179) Blaž Rola (Slo) 411

240. (241) Blaž Kavčič (Slo) 269

...

