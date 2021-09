Đoković želi sladko povračilo za OI in nov korak proti grand slamu

Visoki in močni Matteo Berrettini (desno) je bil trd oreh za Novaka Đokovića, a ne pretrd. FOTO: Ed Jones /AFP



LeBron James ali Michael Jordan?

12. nastop v polfinalu OP ZDA čaka Novaka Đokovića, osemkrat je igral v finalu in trikrat zmagal.

Alexander Zverev je doslej izgubil le en niz na letošnjem OP ZDA. FOTO: Timothy A. Clary/AFP

V reprizi OI še bolje

Če ne bi Španec, 55. teniški igralec na lestvici ATP, v 3. krogu izločil 52 mest bolje uvrščenega Grka, bi se v polfinale med moškimi na letošnjem odprtem prvenstvu ZDA uvrstili vsi štirje glavni nosilci – prvič po letu 2011. V elitno četverico je vdrl le 12. postavljeni Kanadčanpo Alcarazovi vdaji in izzval Rusa(2. nosilca), za spektakel jutrišnjega sporeda pa bosta poskrbela(1.) in(4.).Srb je v četrtfinalu ugnal Italijanas 5:7, 6:2, 6:2 in 6:3, Nemec pa s 7:6 (6), 6:3, 6:4 Južnoafričana, tako da se obeta ponovitev letošnjega polfinala olimpijskih iger, v katerem je Zverev preprečil Đokoviću, da bi se lahko v New Yorku potegoval celo za zlati slam, zmago na vseh štirih največjih turnirjih sezone in prvo mesto na OI. Še vedno pa ostaja v igri za »običajni« grand slam, prvi v moški konkurenci po dolgih 52 letih, in prevzem vodstva na večni lestvici z 21 lovorikami na turnirjih velike četverice.Đokovićev četrtfinalni nastop je bil svojevrsten déjà vu. Tako kot v letošnjem finalu Wimbledona je prepustil Berrettiniju prvi niz, nato pa prepričljivo dobil preostale tri kljub silovitim tekmečevim udarcem. V New Yorku je nasploh navadil gledalce na slabše začetke in podobno kot protiinje še tretjič zapored izgubil uvodni niz.»Dobro sem začel, a njega to sploh ni zanimalo. Izgubljeni niz mu da dodatno energijo, enako je bilo v Wimbledonu. Ko igra tako, kot je danes, ne morete veliko storiti proti njemu. Nikomur ne podari niti ene točke," je priznal Berrettini, sicer osmi igralec sveta, in ponudil zanimivo primerjavo: »Za mnoge je najboljši v zgodovini tenisa, nekateri še vedno mislijo, da so bili najboljšiali. Zame je denimoboljši košarkar, kot je bil, a vem, da bi me ljudje ubili, če bi predolgo vztrajal.«Trikratni zmagovalec US Opna (2011, 2015 in 2018) iz Beograda je medtem zagotovil: »Da ne bo pomote: ne maram začeti dvoboja z zaostankom 0:1 v nizih. Morda kdo meni, da gre za uspešno taktiko, a moramo upoštevati, da je Matteo odličen igralec, ne kličemo ga kar tako 'kladivo'. Poima najbolj silovit servis in forehand. Zato mi je prišlo zelo prav, da sem v zadnjih treh nizih prikazal najboljšo igro na letošnjem OP ZDA doslej. Proti Zverevu bom moral igrati še bolje, saj je v neverjetni formi. Pripravljen sem tudi za pet nizov in pet ur igre, zato sem tukaj. Daljši ko je dvoboj, večje možnosti imam.«Olimpijski zmagovalec iz Tokia je z zanimanjem spremljal Đokovićev nastop in v šali obžaloval, da se Srb ni mučil več časa. »Če bi se zaradi utrujenosti komaj odplazil z igrišča, bi imel lažje delo v polfinalu. Letos imamo namreč vsi občutek, da Nole preprosto ne more izgubiti dvoboja za grand slam. Počaščen sem, da sem edini, ki sem ga prekosil v zelo pomembni partiji. Proti njemu moraš igrati brezhibno, sicer nimaš niti najmanjše možnosti. In ker največkrat ne moremo biti popolni, običajno z njim izgubimo,« je ocenil Zverev.