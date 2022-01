Sodnik za izpustitev Đokovića, vlada vztraja pri deportaciji

Avstralski sodnik je odločil, da mora biti teniški zvezdnik Novak Đoković izpuščen iz azilantskega doma v Melbournu, ker odločitev o preklicu njegovega vizuma ni bila upravičena. Toda vladna stran vztraja pri njegovi deportaciji.

Sodnik Anthony Kelly je ukazal, da se 34-letnega Srba izpusti na prostost v 30 minutah in a se mu vrnejo dokumenti, kar bi lahko pomenilo, da bo Đoković lahko nastopil na OP Avstralije, kjer bi lovil rekordni 21. grand slam. Toda vladna stran se je odzvala, da si je minister za imigracije pridržal pravico, da ponovno zavrne vizum, kar bi lahko pomenilo deportacijo iz države.

V Melbournu se je z zamudo začel sodni postopek proti teniškemu zvezdniku, ki so mu ob vstopu v Avstralijo preklicali vizum in ga zadržali v hotelu za imigrante, ker ni bil cepljen zoper covid-19.

Pred sodiščem so se fotografi trudili v objektiv ujeti Đokovića. FOTO: Asanka Brendon Ratnayake/Reuters

Pred zveznim sodiščem se je gnetlo fotografov, ki so hoteli ujeti v objektiv Đokovića, prišlo je tudi nekaj športnikovih privržencev. Veliko je policistov. Đokovićev glavni argument je, da je covid-19 prebolel sredi decembra in da sta mu avstralska teniška zveza in država Victoria dovolili prihod, ki pa ga je preprečila avstralska vlada.

Odločitev šele v torek?

Đokovićeva stran je že od polnoči naprej po slovenskem času predstavila svoj pogled, medtem ko je vladna stran s predstavitvijo svojih argumentov v primeru nadaljevala pozno popoldne.

Đokovića so ob prihodu osem ur zadrževali na sodišču, nakar so ga prepeljali v azilni dom v Melbournu. Sodnik Kelly je dejal, da je Đoković dobil zdravstveno izjemo, preden je odpotoval v Melbourne. »Sprašujem se, kaj drugega bi lahko naredil Đoković,« je povedal. OP Avstralije se bo začelo 17. januarja. Jutri naj bi opravili žreb, ni pa znano, ali bo v njem tudi številka 1.

Po svetu vlada izjemno zanimanje za Đokovićevo zaslišanje, večkrat se je zrušil tudi strežnik, s katerim sodišče zagotavlja neposredni prenos obravnave. Đokovića na sodišču zastopa njegov odvetnik Nick Wood.

Pred sodiščem so se zbrali Đokovićevi privržanci. FOTO: Sandra Sanders/Reuters

Ta je na zaslišanju dejal, da mejna policija ni pravočasno obvestila Srba, da bo vlada preklicala njegovo vizo, obenem pa spomnil na še na nekaj postopkovnih prekrškov na letališču, kjer so številko ena moškega tenisa sprva zadrževali in mu preprečili vstop v državo. Ta je predložil vso potrebno dokumentacijo za vstop v državo, četudi ni cepljen, je dejala zagovorniška ekipa srbskega tenisača.

Vladna stran, ki jo zastopa Chrisopher Tran, je v odgovoru na navedbe igralčevih zagovornikov trdila, da nedavna okužba z dne 16. decembra ne izpolnjuje pogojev za izjemo pri vstopu v državo, saj okužba z novim koronavirusom ne pomeni hkrati tudi prebolevnost covida-19. Ob tem je Tran namignil, da gre v primeru Đokovića tudi za neskladnost pri datumih, do katerih bi moral Đoković predložiti ustrezne dokaze o izjemi.

Policija varuje vhod v hotel Park, kjer so nastanili Đokovića. FOTO: William West/AFP

Zahteval je, da naj sodnik zavrže Dokovićeve zahteve in da naj ta poravna vse pravne stroške postopka. Vladna stran je dodala, da želi tudi zagotovila, da lahko mejna policija znova pridrži srbskega tenisača, četudi sodišče odloči v korist najboljšega tenisača na svetu. Obenem je vladna stran zanikala vse postopkovne kršitve ob odvzemu vize na zahtevo notranje ministrice Karen Andrews ob pridržanju srbskega tenisača po sredinem prihodu v Avstralijo.

Prvi igralec sveta je namreč tisti dan pripotoval v Avstralijo, od takrat pa so ga oblasti zadržale v hotelu za azilante. Znova so poudarili, da bi Srb lahko še isti dan zapustil Avstralijo s pomočjo ene od letalskih družb. Ker tega ni storil, so ga pridržali, saj ni imel ustreznega vizuma za vstop v državo.

Vladna stran je v soboto vložila zahtevo, da se zaslišanje za voljo priprave argumentov prestavi na sredo, a je sodnik Kelly to zavrnil tudi zaradi časovne stiske pred OP Avstralije, še piše STA.