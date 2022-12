Đokovićeva vrnitev v Avstralijo tokrat bolj mirna

V prvem delu prinaša vrhunec s prvim grand slamom sezone na odprtem prvenstvu Avstralije v Melbournu, stolpce časopisov pa polni predvsem tokratna mirna vrnitev srbskega asa Novaka Đokovića v državo »tam spodaj«. Petintridesetletni Beograjčan se v Melbourne vrača po deportaciji na začetku letošnjega leta. Tokrat je bil njegov prihod precej manj vpadljiv kot na začetku tega leta. Takrat so mu oblasti najprej preprečile vstop v državo zaradi statusa necepljenega ter neprimerne zdravniške izjeme. Kasneje je dobil dovoljenje za vstop v državo, a je nato vmes posegel tedanji minister za priseljence v Avstraliji Alex Hawke.

Ta je vizo srbskega zvezdnika preklical, avstralsko zvezno sodišče pa je nato zavrnilo zahtevo takrat prvega teniškega igralca sveta za ponovno priznanje njegove vize za vstop v državo. Srb je moral oditi, v sezoni pa zaradi statusa necepljenega ni smel igrati niti na ameriških tleh na tamkajšnjih največjih turnirjih. S tem je ostal brez priložnosti za višje število grand slamov. V Wimbledonu je zbir povišal na 21 osvojenih turnirjev velike četverice, s čimer za enega zaostaja za Špancem Rafaelom Nadalom. Ta je na začetku leta dobil OP Avstralije in nato slavil še v Roland-Garrosu, preden so Španca v drugem delu sezone ustavile poškodbe.

Nadal: Začetki so vedno malce drugačni

Đoković se po vladnem preklicu triletne prepovedi vstopa v Avstralijo vrača v Melbourne po odličnem zaključku letošnje sezone. Na prvem grand slamu bo prvi favorit, čeprav na lestvici ATP zaseda peto mesto. Novo sezono bo Srb sicer začel v Adelajdi na turnirju serije ATP 250. Ta bo potekal od 1. januarja. Ob njem bodo tam nastopili še Kanadčan Felix Auger-Aliassime ter najboljša Rusa, Danil Medvedjev in Andrej Rubljov. Nadal bo sezono začel na pokalu United, na katerem se bo v Brisbanu, Perthu in Sydneyju merilo 18 reprezentanc. Nastopili bodo posamezniki, posameznice in mešane dvojice, podobno kot na nekdanjem Hopmanovem pokalu. Denarni sklad še enega reprezentančnega tekmovanja, ki sta ga uvedla ATP in WTA, skupno znaša nekaj več kot 14 milijonov evrov, turnir pa bo trajal do 8. januarja, ko bo v Sydneyju znana prva reprezentanca zmagovalka.

»Na začetku sezone je navdušenje vedno veliko,« je na novinarski konferenci pred začetkom dvobojev v Avstraliji dejal 36-letni Nadal. »Za vse je to nekaj novega, vsi imamo dvome, nihče ne ve, kako se bo kaj odvilo. Čeprav nimam več veliko sezon na najvišji ravni, so začetki vedno malce drugačni.« Dodal je, da je pred letom 2023 zelo motiviran, začetek pa je pomemben zaradi samozavesti.

»Za sabo nimam ravno enostavnih nekaj mesecev, zato bom skušal le čim bolje trenirati pred začetkom turnirja. In seveda pomagati ekipi. Najti moram pozitivne občutke in prepoznavno tekmovalnost,« je še dodal 22-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam.

Na mešanem ekipnem tekmovanju bodo od največjih zvezdnikov nastopili najboljša igralka na svetu Poljakinja Iga Swiatek, Francozinja Caroline Garcia, olimpijska prvakinja iz Švice Belinda Bencic, Grkinja Maria Sakari, Američanka Jessica Pegula in številne druge.

»Skušala bom potegniti črto pod letom 2022 in se osredotočiti na prihodnost. Imam dovolj izkušen iz preteklih let, ki jih želim unovčiti v prihajajočem,« je dejala Iga Swiatek pred začetkom novega tekmovalnega obdobja. »Ne bi rada, da me preteklost zadržuje, saj sem osredotočena na dosego nekaterih drugih ciljev,« je še dodala najboljša športnica Evrope v letu 2022 po izboru poljske tiskovne agencije PAP.

Od najboljših moških bodo nastopili še Norvežan Casper Ruud, Grk Stefanos Tsitsipas, nemški povratnik Alexander Zverev, Britanec Cameron Norrie, Italijan Matteo Berrettini, Američan Frances Tiafoe, medtem ko je domačin Nick Kyrgios nastop odpovedal. Številka ena moškega tenisa Carlos Alcaraz bo bržčas sezono začel z nastopom v Melbournu na OP Avstralije, saj na prve turnirje ni prijavljen.

Moški bodo poleg pokala United igrali dvakrat v Adelajdi ter v novozelandskem Aucklandu in indijskem Puneju, ženske pa prav tako dvakrat v Adelaide ter še v Aucklandu in Hobartu. OP Avstralije se bo začelo 16. januarja. Nanj sta od Slovenk neposredno uvrščeni Tamara Zidanšek in Kaja Juvan, med dvojicami pa Andreja Klepač.